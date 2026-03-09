促PCR商業化 神經學家錢嘉韻辭世

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

促使「聚合酶連鎖反應」（PCR）商業化的神經學家錢嘉韻2日離世、享年76歲。她的碩士論文發現關鍵的細菌，裡面的Taq DNA聚合酶促成後來生技公司能藉此大量複製DNA，可作為藥廠、醫學上檢驗病毒、細菌、寄生蟲基因的重要技術。雖與諾貝爾獎擦身而過，但她說：「上帝引領我走另外一條路，其實也很精采啊！」

穩定DNA聚合酶

前國立陽明交通大學神經科學研究所教授錢嘉韻2日離世，她是前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥的妻子，長期從事神經科學研究與分子生物學的教學。不過她對世界最深遠的影響是1976年從辛辛那提大學畢業時的碩士論文，她從一種水生棲熱菌中純化出穩定的DNA聚合酶，後來被應用在聚合酶連鎖反應（PCR）上。

美國Cetus生技公司任職的生物化學家穆利斯在1980年代希望透過PCR能大量複製DNA特定片段，但PCR要先將DNA加熱到攝氏95度，讓雙股螺旋分開，並透過聚合酶合成出與之互補的單鍊，讓DNA不斷增加，當時穆利斯用的聚合酶在高溫下就會失去活性，因此要將加熱的DNA再降溫，才能加入聚合酶。

PCR篩檢潛力無限

如此反覆加熱的過程費時又費力，團隊開始從論文堆中尋找有潛力的菌種，結果就發現了錢嘉韻的碩士論文，而且論文中的Taq DNA聚合酶包括耐熱、分離過程與最適溫度等資訊都非常完備，讓穆利斯的團隊如獲至寶，隨後也應用在PCR技術，大幅降低時間與成本，且反應更加穩定。

穆利斯後來也因為PCR獲得諾貝爾化學獎，PCR技術應用至今，廣泛應用於醫學診斷（如新冠檢測）、刑事鑑定、遺傳病檢測及科學研究。由於PCR可偵測出某區域DNA，所以也可應用於遺傳疾病的診斷，目前已廣泛使用在纖維囊胞化、肌肉萎縮、鐮刀性貧血等疾病檢測，對醫學有重大貢獻。

難預見分子生物發展

但錢嘉韻並未將提煉方法申請專利，直到1992年的相關訴訟中，她的論文被提出來，各界才知道其貢獻。因此，張南驥常自嘲是自己害妻子沒拿到諾貝爾獎，但錢嘉韻也說，當時分子生物學才剛起步，無人能預見日後驚人應用，「我的碩士研究能對世界有所貢獻，已經是讓人十分高興的事！」

錢嘉韻當年之所以沒有在該領域繼續鑽研，是因著在人生十字路口做出不同抉擇。1975年碩士畢業之際，她原已獲得獎學金可留校攻讀博士，但為與遠在愛荷華州立大學讀書的未婚夫張南驥相聚，錢嘉韻毅然選擇放棄在辛辛那提的研究，轉往愛荷華攻讀神經生物學博士。

在教會多有服事

取得博士學位後，回應韓偉院長的邀請，錢嘉韻與張南驥於1982年連袂返台，進入陽明醫學院（現陽交大）任教。教學上，她講課風趣生動，深受學生喜愛，投入教學的錢嘉韻，是愛主基督徒，在教會多有服事、關懷眾人，且常諄諄勉勵學子，「不要因為學校的硬體設施不夠理想而感到自卑，最重要的是把握大學的通才教育，紮實訓練自己的實力。」

除了學術貢獻，錢嘉韻也心懷社會，成立「信望愛臍帶血基金會」，致力為人類健康與醫療發展謀求福祉。近年來她身體日益衰弱，常受氣喘之苦，可惜天不假年。

