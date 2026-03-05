研究：燕麥飲食可降低膽固醇水平10%

吃燕麥就能改善代謝健康！德國臨床研究指出，代謝症候群患者連續兩天僅食用燕麥，便能顯著降低約10%的壞膽固醇，其效益甚至能持續長達六週。對此，這項極簡飲食法展現了預防糖尿病與心血管疾病的潛力，並揭示腸道微生物群在燕麥飲食中所扮演的關鍵角色。

兩天內燕麥飲食

《ScienceAlert》報導，德國波恩大學研究團隊每天3次提供17名參與者由燕麥組成的低熱量飲食，其只能在燕麥粥中加入特定的水果和蔬菜，不允許加鹽、糖或甜味劑。另外，研究團隊也提供15名對照組參與者低熱量的健康飲食，但不包括燕麥飲食。

結果發現，代謝症候群患者在連續48小時攝取燕麥後，其壞膽固醇水平下降了約10%，效果可持續長達六週。對此，兩天內僅食用燕麥的極簡飲食法能顯著改善健康指標。

科學家認為，腸道細菌分解燕麥時會產生的代謝產物，這些物質能有效調節膽固醇的代謝過程，並對人體健康帶來顯著效益。儘管這項實驗規模較小，但卻證實短期高強度的燕麥飲食比長期低劑量的攝取更具生理影響力。

20世紀傳統療法

《每日科學》報導，這項研究重新驗證了20世紀初期的傳統療法，並證實其降脂效果在療程結束六週後依然存在，而與長期且少量的飲食攝取相比，這種短暫而密集的飲食調整，對於預防糖尿病和保護心臟具有更顯著的醫療潛力。

未來，科學家將進一步探討燕麥如何影響腸道細菌、膽固醇，甚至可能成為減肥的健康選擇。

【更多精采內容，詳見 】