快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

研究：燕麥飲食可降低膽固醇水平10%

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
德國臨床研究指出，代謝症候群患者連續兩天僅食用燕麥，便能顯著降低約10%的壞膽固醇。（Photo by Susan Wilkinson on Unsplash under C.C License）
德國臨床研究指出，代謝症候群患者連續兩天僅食用燕麥，便能顯著降低約10%的壞膽固醇。（Photo by Susan Wilkinson on Unsplash under C.C License）

燕麥就能改善代謝健康！德國臨床研究指出，代謝症候群患者連續兩天僅食用燕麥，便能顯著降低約10%的壞膽固醇，其效益甚至能持續長達六週。對此，這項極簡飲食法展現了預防糖尿病與心血管疾病的潛力，並揭示腸道微生物群在燕麥飲食中所扮演的關鍵角色。

兩天內燕麥飲食

ScienceAlert》報導，德國波恩大學研究團隊每天3次提供17名參與者由燕麥組成的低熱量飲食，其只能在燕麥粥中加入特定的水果和蔬菜，不允許加鹽、糖或甜味劑。另外，研究團隊也提供15名對照組參與者低熱量的健康飲食，但不包括燕麥飲食。

結果發現，代謝症候群患者在連續48小時攝取燕麥後，其壞膽固醇水平下降了約10%，效果可持續長達六週。對此，兩天內僅食用燕麥的極簡飲食法能顯著改善健康指標。

科學家認為，腸道細菌分解燕麥時會產生的代謝產物，這些物質能有效調節膽固醇的代謝過程，並對人體健康帶來顯著效益。儘管這項實驗規模較小，但卻證實短期高強度的燕麥飲食比長期低劑量的攝取更具生理影響力。

20世紀傳統療法

每日科學》報導，這項研究重新驗證了20世紀初期的傳統療法，並證實其降脂效果在療程結束六週後依然存在，而與長期且少量的飲食攝取相比，這種短暫而密集的飲食調整，對於預防糖尿病和保護心臟具有更顯著的醫療潛力。

未來，科學家將進一步探討燕麥如何影響腸道細菌、膽固醇，甚至可能成為減肥的健康選擇。

【更多精采內容，詳見

健康飲食 心血管疾病 燕麥

延伸閱讀

不是吃越多越好！研究揭胡桃護心效果 關鍵在「等熱量替代」

相關新聞

補助企業托育 新設硬體可領600萬

勞動部放寬企業設立托嬰中心限制、提高補助，盼鼓勵企業協助員工降低育兒負擔。勞動部4日公布「強化企業托育補助新制」，包括企業硬體與服務改善最高拿2百萬、新設最高拿6百萬，勞工最高可拿1萬元補助，百人以下企業可補助7成企業給員工的育兒津貼，今年總計經費1.4億元，將從就安基金支應。

蘋果新品第2發！M5版MacBook Air、MacBook Pro、Studio Display 2顯示器規格定價一次看

蘋果（Apple）第2天突襲發表新品，且一次發表三大類！這次是全新筆電M5版MacBook Air、14吋及16吋的M5 Pro和M5 Max MacBook Pro、全新Studio Display 2和Studio Display XDR專業級顯示器。

《惡靈古堡9：安魂曲》開箱遊玩嚇慘！恐懼與動作片爽快併行 葛蕾斯與里昂狂遇花式死法

卡普空（CAPCOM）製作的《惡靈古堡9：安魂曲（Resident Evil Requiem）》已正式推出，是惡靈古堡系列的第9部主線作品，聯合新聞網《科技玩家》實際開箱遊玩《惡靈古堡9：安魂曲》，葛蕾斯與里昂雙主角間的恐懼和火力全開的氛圍切換，也讓自己的心情洗了三溫暖，不僅一開始的探索嚇到不已，還不斷遭到喪屍新招導致多種「新死法」讓人又愛又恨！

失眠者大腦日夜顛倒 認知洗牌法可助入睡

澳洲研究顯示，失眠者因生理時鐘失調，夜間思維活躍。為解決此問題，加拿大心理學家提出「認知洗牌法」，透過隨機圖像聯想幫助大腦放鬆，降低焦慮以促進入睡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。