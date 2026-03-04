補助企業托育 新設硬體可領600萬

勞動部放寬企業設立托嬰中心限制、提高補助，盼鼓勵企業協助員工降低育兒負擔。勞動部4日公布「強化企業托育補助新制」，包括企業硬體與服務改善最高拿2百萬、新設最高拿6百萬，勞工最高可拿1萬元補助，百人以下企業可補助7成企業給員工的育兒津貼，今年總計經費1.4億元，將從就安基金支應。

育兒津貼補貼7成

勞動部4日公布「強化企業托育補助新制」，將投入1億4240萬元，透過「三鬆綁」、「三加碼」與「三新增」等對策，擴大補助企業辦理托育設施與措施。相關措施包括：取消育兒補貼補助須以員工子女送托托兒機構之要件、取消 250人以上之雇主附設托兒機構6年以上不再補助限制，還有托兒設備3年補助1次改成2年補助1次。

另外，新增事業單位減免員工企托收托費用補助，以員工子女數計算，每人每年最高9600元；新增托兒設施營運費補助，每人每年最高6千元；新增「托兒設施、措施」之教保、托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元。針對雇主，提高補助雇主育兒津貼補貼員工比例，每人每年最高從4千提升到1萬元（最高補助比例7成）；「托兒設施、措施」補助上限從50萬提高至1百萬元。

新設托兒所拿6百萬

最後還有提高員工子女臨時協助空間之臨時陪伴人員補助，每小時加碼補助提高至3百元。勞動部長洪申翰強調，勞動部希望讓民眾好好工作與照顧小孩、不要二選一，從去年10月開始就有蒐集意見，他坦言企業托育的效果還有努力空間，盼透過擴大補助，員工可以更安心工作、企業更可以留住員工。

「企業最高可以拿600萬元補助！」勞退司司長黃維琛表示，企業若有發育兒津貼給員工就可以申請補助，「育兒津貼」與「托嬰設施或服務」兩項最多可以拿200萬，116年相關經費將擴大2億1341萬元，以就保基金支應。洪申翰也說，若企業新設托育設施，最高有5百萬元補助，加上措施的1百萬補助，最高可拿6百萬。

加強宣導小企業案例

洪申翰強調，改善育兒環境不完全是政府的責任，但政府願意擴大鼓勵，盼企業可以響應。商總常務監事王權宏表示，過去因為有250人的門檻，很多企業無法適用，如今取消對企業來說也是福音，但新政策難免很多人不知道或擔心，未來希望加強宣導小企業適用的案例。

有記者質疑，如今全台企業托育僅有130家，勞動部是否有預設政策成效？洪申翰回應說，目前有考慮數家中小企業聯合設立托育設施，此次方案設施加上措施的補助範圍約5百家，希望2年後可以增加到1千家。洪申翰透露，很多企業都有跟勞動部反映想要強化企托，但因為空間、法規等限制，因此這次才會修改門檻。

