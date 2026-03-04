快訊

阿茲海默早期有預警 血管健康可防老化

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】腦血流量可預測阿茲海默症！美國腦科學研究指出，大腦中血流與含氧量的變化可能是阿茲海默症的早期預警，並與澱粉樣蛋白堆積、海馬迴萎縮等致病特徵密切相關。該研究強調血管健康在認知退化過程中的關鍵角色，且提供一種比傳統掃描更低成本且簡便的篩檢方式。

大腦血管認知退化

今日科學》報導，南加州大學研究團隊利用超音波與近紅外光光譜儀等非侵入性技術，成功觀測到大腦血液循環與認知退化指標之間的同步性。其中，腦部血流速度與含氧量調節的微小變化，可能是阿茲海默症早期的關鍵警訊。

第一作者齊克尼亞表示，當大腦血管系統的功能更接近健康老化時，將呈現與認知健康改善相關的腦部特徵，其中，澱粉樣蛋白和Tau蛋白會是阿茲海默症的主要成因，血流和氧氣傳遞也同樣重要。

這項研究顯示大腦血流調節與氧氣利用率的細微變化，並作為預測阿茲海默症早期風險的重要指標。科學家發現，血管功能較佳的長者，其大腦內澱粉樣蛋白沉積較少，而與記憶力相關的海馬體尺寸也更完整。

非侵入性檢測工具

每日科技》指出，研究團隊運用超音波與近紅外光技術等非侵入性工具，在患者出現記憶喪失徵兆前，即可偵測到生理標記的異常。相較於傳統的高昂影像檢查，這些低成本且便捷的檢測方式，為大規模的疾病篩檢與預防提供全新可能。

如今，該報告強調血管健康在神經退化過程中扮演的關鍵角色，並開啟了早期干預的新契機，未來有望成為大規模篩檢高風險族群的新途徑。

阿茲海默症 血管

失眠者大腦日夜顛倒 認知洗牌法可助入睡

澳洲研究顯示，失眠者因生理時鐘失調，夜間思維活躍。為解決此問題，加拿大心理學家提出「認知洗牌法」，透過隨機圖像聯想幫助大腦放鬆，降低焦慮以促進入睡。

