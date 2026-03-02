失眠者大腦日夜顛倒 認知洗牌法可助入睡

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

思緒翻騰總是難以入眠？澳洲睡眠研究指出，失眠者的大腦因生理時鐘失調，導致夜間思維無法順利從活躍狀態切換至冷靜模式，使大腦在該休息時仍保持高度警覺。對此，「認知洗牌法」可透過隨機圖像聯想分散注意力，將有效阻斷焦慮並幫助大腦關機入睡。

失眠者生理時鐘失調

《每日科學》報導，南澳大學研究團隊追蹤長期失眠者與健康睡眠者一天中的思考模式起伏，並繪製出每日認知節律的數據。

結果發現，長期失眠者的認知節律存在顯著延遲，導致大腦在應該休息的時段仍保持與白天相近的活躍度與專注力。

實驗數據顯示，失眠者的思維高峰期比一般人晚了約六個半小時，使其大腦無法順利進入情緒脫鉤與靜止狀態。首席研究員盧辛頓表示，失眠者並未明顯降低睡眠，但他們的思維模式在夜間大腦應該安靜時，反而更像白天。

專家建議，透過採取定時光照或心理訓練等方式強化生理節律，有助於大腦重新找回晝夜交替的自然規律，以避免慢性失眠導致生理時鐘失調。

「認知洗牌法」助眠療

《科學聚焦雜誌》報導，為解決這類睡眠障礙，加拿大認知心理學家比昂安 (Luc Beaudoin) 提出稱為「認知洗牌法」的助眠療法，其透過引導大腦想像一連串不相關的圖像，來模擬進入睡眠時的自然意識狀態，進而取代焦慮的思考。

舉例而言，使用者隨機選擇一個單字並根據字母聯想物品，讓大腦維持在適度的負擔中，卻不至於啟動複雜的執行功能，這種方法能有效干擾負面情緒的循環，幫助人們更快地進入夢鄉。

對此，該技巧必須搭配良好的睡眠衛生習慣，才能達到最佳的助眠效果。

