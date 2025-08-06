【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！
今天我們一起來看三個與動物的眼睛相關的動物冷知識吧！
蜜蜂除了都有一對由6000顆小眼睛組成的複眼外，頭頂則還有3顆單眼唷！
複眼能用做識別物體的形狀與顏色，頭頂的單眼只能檢測光源的變化與方向，兩者結合能夠幫助他們更好確認花朵的方位。
根本是無情的花朵追蹤器！！
鱅魚又稱大頭魚，與青魚、草魚、鰱魚、鱅魚並稱四大家魚，是華人熟悉的四種食用魚。
鱅魚以浮游生物為食，棲息地水域位在中上層，眼睛長得比一般魚更下方一點的位置，讓他們視力範圍可以更寬廣、更好尋找食物。
鱅魚的學名Hypophthalmichthys nobilis，Hypophthalmichthys 來自希臘語，意即「眼睛在下的魚」。
大部分的蝸牛都有2根觸角，眼睛會長在上方的觸角上。
少部分的蝸牛，如青山蝸牛，他們只有一堆觸角，眼睛長在觸角的基部。
加上他們夢幻般的翠綠外殼，青山蝸牛看起來真的是非常可愛！
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