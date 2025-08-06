快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！

今天我們一起來看三個與動物的眼睛相關的動物冷知識吧！

蜜蜂除了都有一對由6000顆小眼睛組成的複眼外，頭頂則還有3顆單眼唷！

複眼能用做識別物體的形狀與顏色，頭頂的單眼只能檢測光源的變化與方向，兩者結合能夠幫助他們更好確認花朵的方位。

根本是無情的花朵追蹤器！！

鱅魚又稱大頭魚，與青魚、草魚、鰱魚、鱅魚並稱四大家魚，是華人熟悉的四種食用魚。

鱅魚以浮游生物為食，棲息地水域位在中上層，眼睛長得比一般魚更下方一點的位置，讓他們視力範圍可以更寬廣、更好尋找食物。

鱅魚的學名Hypophthalmichthys nobilis，Hypophthalmichthys 來自希臘語，意即「眼睛在下的魚」。

大部分的蝸牛都有2根觸角，眼睛會長在上方的觸角上。

少部分的蝸牛，如青山蝸牛，他們只有一堆觸角，眼睛長在觸角的基部。

加上他們夢幻般的翠綠外殼，青山蝸牛看起來真的是非常可愛！

參考資料：123

蝸牛 蜜蜂 動物 希臘 視力

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】以為眼睛都長臉上？這些動物眼睛長超奇怪 蜜蜂還有3隻隱藏眼

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？雄性蜜蜂除了一對複眼外，頭頂還有三顆單眼喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。