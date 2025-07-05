《永續好日子》松菸開跑！集結市集、電影、音樂會 逛展還能抽大獎

你曾想過，永續到底和自己有什麼關係嗎？那就別錯過今年夏天由聯合線上主辦、備受矚目的永續盛會——《永續好日子》！7月5日至6日，讓松山文創園區3、４、5號倉庫再次被熱情人潮填滿。

延續第一屆好評，今年活動以更豐富的內容與更貼近日常的體驗，帶領民眾一起認識永續，讓永續真正走進生活日常。展覽第一天即湧入近萬人潮，吸引無論是親子家庭、年輕人、社創夥伴，或是關心永續議題的民眾，都紛紛前來參與。

永續不無聊！用電影、親子劇場、繪本帶你輕鬆認識永續

今年活動特別策劃「好日電影院」，精選多部發人深省的環境紀錄片。首日活動放映《花開富貴》、《野生之路》兩部紀錄片，以及映後與導演、製作團隊進行精彩對談，讓民眾看見，原來永續議題也可以用有溫度的方式打動人心，將嚴肅的議題轉譯後，進入每一個觀影者的心中。

《花開富貴》主角「植物獵人」洪信介，在屏東植物保種中心任職，長期從事植物的採集、紀錄與鑑定工作。他分享，過去在帶領植物導覽時，曾遇過10歲的孩子就能認出公園裡的所有植物，讓他深刻體會，既然小孩都能做到，大人當然也可以。因此他希望能讓更多人親近植物、認識植物，「談保育生態之前要先認識植物，才可以進一步去想如何保育。」

「植物獵人」洪信介盼透過行動讓更多人認識植物。圖／聯合線上提供

去年一開放報名就秒殺的親子舞台劇《快樂雞蛋小偵探》，今年也再次回歸！家樂福與如果兒童劇團攜手合作，結合食物旅程、動物福利與偵探劇情，由主角樂樂和媽媽待帶領孩子們，從賣場出發，走入雞舍，認識雞蛋「從產地到餐桌」的產地之旅，也讓大人反思日常採購與食品選擇背後的永續價值。演出結束後，現場還有蛋盒彩繪活動，以及動物福利認證的「非籠飼雞蛋」選購體驗，邀請親子共同實踐健康永續生活。

家樂福與如果兒童劇團攜手合作《快樂雞蛋小偵探》親子劇場，傳遞食農與動福觀念。圖／聯合線上提供

統一超商與統一超商好鄰居文教基金會帶來的「永續好鄰居同樂會」，同樣吸引許多大小朋友參與，除了有OPEN將帶來熱鬧的舞蹈表演，現場還有OPEN姐姐說故事時間與趣味有獎徵答活動。透過以御飯糰為主角的繪本，呈現如何在食品生產過程中減少碳排放，實踐永續與環保理念，並特別以中、英、越、印4種語言撰寫，陪伴不同語言背景的孩子用熟悉的母語聽故事、學永續。

統一超商與統一超商好鄰居文教基金會的「永續好鄰居同樂會」，吸引許多大小朋友參與。圖／聯合線上提供

14個NPO、NGO齊聚！「永續生態聚落」展現多元社會實踐

除了品牌展攤，好日市集也邀請到眾多具永續理念的品牌與創作者，從友善環境的手作商品、天然植栽，到關注環境永續的新創團隊，每個攤位都展現多元且實踐力十足的永續行動。

現場還集結台灣懷生相信動物協會、三小市集、台灣玩具圖書館、土地工工、小紅帽協會、逆風劇團、喜樂家族、孩子的書屋、台灣動物輔助治療專業發展協會等14個NPO、NGO與社創團隊，共組「永續生態聚落」，展示從教育、性別、土地、社會關懷到循環再生的實踐成果。

趣味DIY區也是全場人氣熱點，不只是動手玩，更讓人重新認識生活裡的永續可能。首日活動有「毛起來玩工作室」的羊毛氈別針、「罕見疾病基金會」的相框畫與精油御守，第二天則由「喜樂家族社會福利基金會」帶來咖啡豆麻布袋改造提袋、「植徑 Planting Road」則設計多肉植物造景手作，透過親手創作，也讓民眾發現生活中的物品充滿再生潛力，實踐永續精神。

趣味DIY區有多種手作活動，透過創作，讓民眾發現生活物品的再生潛力。圖／李清宇攝影

《永續好日子》集結音樂、市集、電影、闖關 不只逛展還能抽好禮！

為了讓永續理念落實於日常行動，在《永續好日子》現場，設計了多元豐富的「永續特務GO」，只要現場加入udn LINE好友，開啟並領取「永續特務GO」闖關集點任務卡，完成6項指定任務，即可獲得抽獎資格，即可兌換一次扭蛋抽獎機會，獎項總價值超過50萬元。

參與「永續特務GO」闖關集點任務卡，完成6項指定任務，即可獲得抽獎機會，獎項總價值超過50萬元。圖／聯合線上提供

活動第一天已有不少民眾完成闖關，抽獎區排隊人潮不斷。最大獎motorola 摺疊手機、伊萊克斯雙效涼風循環頂級空淨機等大獎截至首日尾聲尚未抽出，《永續好日子》展期只到7月6日下午6點，千萬別錯過明天的最後機會！無論是想了解永續、體驗生活實踐，或是來聽音樂、逛展覽、闖關拿好禮，週末都值得到《永續好日子》走走。

想了解更多《永續好日子》的活動詳情，歡迎至官方網站（https://reurl.cc/5KAKxR）查詢。7月5日、6日在松山文創園區，不見不散！