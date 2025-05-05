吸一口這植物提升記憶力！醫生指對大腦好處多 抗發炎、增免疫力

薄荷用途廣泛，除了食用，原來只是聞一聞也對人體有益。有台灣醫生在社交平台發文，指薄荷清新的氣味，對人體健康有多項好處，不僅能促進腦部靈活度，也有助提升免疫力。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，嗅覺就像健康的「隱形開關」，據2023年《Frontiers in Immunology》期刊研究，證實小鼠短時間吸入薄荷醇後，大腦中與認知退化相關的發炎激素（IL-1β、IL-6）明顯下降。持續吸入6個月，還有效減緩認知功能衰退，提升記憶表現。

薄荷中的「薄荷醇」經吸入影響大腦與免疫細胞

張家銘醫生解釋，只要吸入薄荷裏的關鍵成份「薄荷醇」（Menthol）的氣味，嗅覺系統會立刻啟動，直接影響大腦與免疫細胞，只要嗅覺功能正常，大腦處理訊息的速度就能加快，免疫系統也會變得更敏捷。

而吸入薄荷後感受到的涼意，是身體正在傳遞訊號的象徵。薄荷醇會啟動細胞內名為TRPM8的冷感受器，進而引發一連串鈣離子訊號，使神經細胞與免疫細胞更加活躍，兩者之間的合作也變得更加順暢，進而促進整體健康。即有效刺激神經系統，活化嗅覺、調節免疫反應，對大腦也有好處，有助降低發炎、保護神經，並提升記憶力。

每天輕輕吸一口 替免疫系統充電

張家銘醫生又指，薄荷醇也具抗壞菌作用，例如能破壞引發齲齒的變異鏈球菌（Streptococcus mutans）細胞膜，減少細菌聚集；由於口腔健康與全身發炎有密切關係，維持良好的口腔狀態，不僅能降低身體發炎反應，還能間接保護大腦，建議市民可在家中種植一盆薄荷，或準備薄荷精油，每天輕輕吸一口，能放鬆身心，也可替免疫系統充電。

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文章授權轉載自《香港01》