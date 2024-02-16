用日本產帆立貝 「春食帆立 貝加幸福」
帆立貝是台灣人餐桌上的常見食材之一，但您知道，在台灣吃到的帆立貝大多數來自日本嗎？而日本產帆立貝又有怎樣的魅力呢？
日本產帆立貝美味的原因是？
―口感清甜又彈牙―
日本產帆立貝的主要產地，在日本北部的北海道與青森縣。特別是北海道產的帆立貝，在寒冷的鄂霍次克海海水中生長，因此特徵為肉質緊實，且具有天然的清甜風味。
此外，帆立貝具低卡路里與高蛋白質。含有豐富的甘氨酸與天門冬醯胺，以及牛磺酸、維他命B1與B12、葉酸等營養素，因此，是能推薦給注重健康的民眾之食材。
「春食帆立 貝加幸福」帆立貝試吃活動即將登場
為了讓民眾能再認識日本產帆立貝的美味，日本食品海外推廣中心(JFOODO)，與4家知名餐飲連鎖品牌合作，從2月18日起，舉辦日本產帆立貝試吃活動「春食帆立 貝加幸福」。
關於舉辦本次活動的初衷，JFOODO北川執行役表示，「說到日本產帆立貝的魅力，新鮮、安心與安全為理所當然，還能應用在各式料理當中。希望透過這次活動，讓台灣消費者再次認識到日本產帆立貝的美味。」
藉由火鍋、燒肉，盼更多人成為日本產帆立貝粉絲
日本產帆立貝的美味，展現在各種料理中。其中之一為火鍋。參加「春食帆立 貝加幸福」的馬辣國際餐飲集團行銷公關部林庭薇經理表示，「希望消費者可以透過不同的料理方式，像火鍋、燒烤或搭配各式佐料、醬汁，來體驗鮮美的帆立貝。」千葉集團呂秀春執行長指出，北海道產帆立貝的優點在於「品質優良，肉質肥厚，入口吃進嘴裡，每嚼一下，來自大海的鮮甜滋味在口中渲染開來」。
日本產帆立貝試吃活動，將於馬辣國際餐飲集團、千葉連鎖餐飲集團、台灣壽司郎、CoCo壹番屋的各分店舉辦。每間餐飲連鎖之活動時間略有不同，前往用餐前，敬請從以下網址確認活動資訊：https://japan-food.jetro.go.jp/tw/topics/detail/714.html
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