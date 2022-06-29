台北遠東香格里拉 寶貝FUN一夏 夏日童樂園、池畔野餐派對 盡享城市度假趣

迎接暑假旅遊回溫，台北遠東香格里拉住房、餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群，推出「寶貝FUN一夏」親子住房專案和「夏日池畔野餐派對」。7月1日至9月11日期間闔家入住舒適寬敞的客房、豐盛早餐、再享專屬「夏日童樂園」豐富有趣的親子設施與活動，例如虛擬實境、Switch電玩、拼圖遊戲、廚藝教室、寫真攝影，不只小孩開心放電，還有讓爸媽休息放鬆的娛樂空間與美甲按摩服務，共享親子時光。

餐飲同步於七樓戶外泳池每週六、日下午3至7點，推出「夏日池畔野餐派對」，入場含一份餐點、無酒精飲品無限暢飲，還可加購夏日野餐籃，歡度豔夏美好時光。訂房請洽(02) 2376-3266、野餐派對購票請洽(02) 7700-3111、專案線上訂房。

台北遠東香格里拉搶攻親子市場和年輕族群，推出「寶貝FUN一夏」親子住房專案。 圖／台北遠東香格里拉提供

寶貝FUN一夏 親子住房專案隨著疫情逐漸趨緩，搶攻暑假旅遊潮，台北遠東香格里拉為親子家庭客群精心設計「寶貝FUN一夏」住房專案，每晚5,700元起，含豐盛早餐以及體驗飯店特別打造一整層的「夏日童樂園」沉浸式體驗，例如VR虛擬實境、童趣遊戲區、廚藝手作課程等，還有體貼爸媽特設的休憩小站、美甲按摩等。

飯店還首度與媽媽包第一品牌喜舖 (CiPU)合作，打造城市野營主題房，預訂超豪華客房以及雅仕套房，將有喜舖繽紛秒開帳篷、折疊椅、好好推折疊車及Lovely好好掛旗，讓小寶貝在房間內也能輕鬆體驗露營樂趣。入住城市野營主題房還將加贈CiPU熱門包款，含時尚方便的愛地球點心袋、Airy後背包及Airy托特包 (價值6,450元)，是媽媽們暑假帶孩子們外出活動必備好物。

台北遠東香格里拉與媽媽包第一品牌喜舖 (CiPU)合作，打造城市野營主題房。 圖／台北遠東香格里拉提供

夏日童樂園 孩子放電 爸媽放鬆台北遠東香格里拉於7月1日至9月11日推出獨家「夏日童樂園」，凡預訂「寶貝FUN一夏」親子住房專案，於住宿期間可入園體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆。

台北遠東香格里拉力拼國旅親子市場，首次將整層客房樓層改造成親子俱樂部，將12間客房打造10個主題空間，各種寓教於樂的豐富設施與精采活動，讓不同年齡的小朋友都能盡情放電，而家長不僅可陪伴互動遊戲，增進親子關係，也可於休息區域安心放鬆，享受片刻寧靜。

「夏日童樂園」將12間客房打造10個主題空間，有各種寓教於樂的豐富設施與精采活動。 圖／台北遠東香格里拉提供

「遊樂天地」是由兩間客房打通，鋪上粉藍相間的柔軟地墊，提供各式各樣的質感遊具供學齡前孩童探索，例如童趣可愛的德國原木搖搖馬、兒童鋼琴、打擊樂組、原木豪華火車軌道、造型火箭、汽車、飛機、溜滑梯、夢幻小屋、大型軟積木、小女孩們最愛的梳妝台、醫護人員扮家家酒玩具等，絕對讓小朋友們玩得不亦樂乎。

夏日池畔野餐派對近年來野餐時尚風潮興起，今年夏天，每個週末都可到台北遠東香格里拉七樓夏季泳池畔享受「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食等元素，吃喝玩樂一應俱全，住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料及一份餐點，有培根凱撒沙拉、炸魚薯條、牛肉漢堡、風味熱狗堡、雞翅等豐富多樣餐點可供選擇。

台北遠東香格里拉飯店，電話：(02) 2378-8888；專案訂房連結：https://sltn.tw/CKkhF。