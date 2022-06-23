有片｜小疹子又紅又癢！濕疹、汗皰疹纏身嗎？簡單六招還你美麗好皮膚！

皮膚總是在換季和天氣變化時出現一些小紅疹，不僅不美觀還會癢得不得了，潮濕悶熱的天氣更是會容易出現，有濕疹問題的人就會知道，濕疹的狀況時好時壞，急性期會有紅、癢、水泡等問題，若不小心抓破水泡還會產生流湯、糜爛的問題，這時濕疹就轉變為慢性期，此時的皮膚角質層被反覆傷害，皮膚反而變乾、變厚、脱屑和龜裂的症狀，今天「77老大」就要帶給我們簡單幾招，讓濕疹徹底離開你的生命！

拒絕癢癢濕疹第一招！忌口，需要少吃糖份、燒烤油炸、海鮮和動風發瘡類的食物，其中動風發瘡的食物包含，芒果、芋頭、鴨肉和鵝肉，77老大提到，如果你看皮膚科認真吃藥擦藥都沒有好轉，通常是因為飲食沒有調整，就會讓濕疹反反覆覆，時好時壞，而講了許多要少吃的食物，也有許多建議多吃的食物，像是綠豆、薏仁、冬瓜、苦瓜和蓮藕，這類食物可以幫助你清熱除濕就可以緩解濕疹。

看了第一招是不是驚覺自己的皮膚好像還有救，剩下的五招，招招治濕疹，快點開影片解鎖，讓77老大還你美麗皮膚，不再長期飽受濕疹困擾，拒絕又紅又癢的小疹子！

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