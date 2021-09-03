遠百2021韓國展 感受韓流魅力

遠東百貨「2021韓流魅力 盡在遠百」即日起在全台遠百開始展售。 圖／遠百 提供

疫情影響無法出國，民眾只能以美食懷念出國滋味。遠東百貨聽到大家的心聲，即日起至9月21日止全台遠百12家分店巡迴展出，讓韓國控們來一趟遠百韓國展，把韓國美味、人氣伴手禮，一站吃飽購足。

一盒(30包)特價1480元、5包／270元。 圖／遠百 提供

NFC100%鮮榨石榴汁含多種天然植化素、礦物質、維生素等。紅石榴為抗氧化之王，也是護心的水果，能協助控制血壓。非還原果汁、無人工色素、香料及防腐劑。

馬格利酒 新品特價550元／2入。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／遠百 提供

麴醇堂 1000億益菌生馬格利酒嗑劇必備的燒酒飲料韓森麴醇堂1000億益菌生馬格利酒，它是含有益生元成分的馬格利酒，酒感不重適合想微醺的你喔！冰鎮搖晃後飲用超美味。

原價70元/支、特價兩串100元。 圖／遠百 提供

魚板串(年糕、魚板、蛋)，韓國道地國民美食魚板串。

建議售價785元、推薦價399元(限量50組)。 圖／遠百 提供

樂扣多功能餐盒樂扣樂扣積木耐熱玻璃保鮮盒兩入餐袋組

OURHOME粥品 特價190元／包。 圖／遠百 提供

OURHOME粥品新鮮鮑魚熬煮出濃醇湯頭，濃稠軟糯的粥品，吃得到口口鮮甜海味；韓妞最愛火辣炒碼口味，大火快炒的香辣海鮮與白米，蹦出意想不到的美味粥品。最費工的餐桌每位只需要三分鐘加熱就能享用到囉！

CJ 100%天然水果美醋，原價450元/入 特價350元/入 ，1000元/3入 1200元/4入。 圖／遠百 提供

CJ 100% 天然水果美醋來自韓國的CJ天然果醋、在日本取得銷售第一的成績，一共七種口味(石榴、青葡萄、金桔、鳳梨、水蜜桃、橘子)，可依照喜好稀釋飲用，或是加入氣泡水、牛奶等健康又享受。

韓國人氣調味杏仁果，大包一包270元、特價四包1000元。 圖／遠百 提供

韓國人氣調味杏仁果韓國正宗murgeerbon杏仁果，到韓國必Buy伴手禮，只有murgeerbon才能嘗到的香甜的烘烤杏仁與鼻尖刺激的魅力芥末辣味。

邀請韓國天菜金炳秀扮演韓劇金社長角色於遠東百貨「韓流魅力 盡在遠百」展售現場與粉絲互動，介紹韓國多樣熱銷商品。 圖／遠百 提供

「2021韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動第一波即日起至9月6日止，由台中大遠百、遠百寶慶店、遠企購物中心、遠百板橋中山、台南大遠百、遠百花蓮開跑。第二波自9月9日至9月21日由遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百接棒舉辦。

台中大遠百在10樓物產展會場打造轉屬韓國最熱鬧地標「地鐵站」，與消費者同步體驗、享受韓國道地國民美食。為回饋消費者支持，還祭出好禮雙重送，第一重「消費滿額送好禮」，凡於會場持HG卡消費單筆滿999元以上即贈「微風如沐」果香沐浴皂-沁萊姆100g乙盒、滿1,800元以上即贈「微風如沐」果香沐浴乳-棉花籽1,200g乙瓶。第二重「滿額抽好禮」憑會場單筆滿599元以上之發票及享抽獎券乙張，有機會抽中遠百3,000元商品券加真澄蔘之禮正官庄禮盒乙盒。

板橋大遠百推薦必Buy

原價220元/包、任選5包1000元。 圖／遠百 提供

清淨園 烤肉店大醬湯/海鮮大醬湯用牛小腿肉和各種調味料製成，在家就可吃到韓國餐廳版濃郁麻辣的大醬湯。

ABC冷壓鮮果汁 5包300元。 圖／遠百 提供

ABC冷壓鮮果汁含豐富甜菜紅素，保護心血管避免自由基侵害，預防膽固醇沉積、保護心臟。有蘋果、甜菜、紅蘿蔔，一天一包，可以補充全家人對營養的需要。

韓國產水梨桔梗濃縮酵素飲、5包350元。 圖／遠百 提供

水梨桔梗濃縮酵素飲高達96%韓國產水梨濃縮液加桔梗萃取液，水梨是秋冬季節養生及食療的好食材、桔梗可以舒緩呼吸道。

遠百信義A13推薦必Buy

辣牛肉湯 原價300元/包、任選5包1000元 圖／遠百 提供

辣牛肉湯上班族必要的方便健康調理品，牛肉煮熟後撕成條狀，加入各種蔬菜與辣醬一起燉煮，夏天裡幫助發汗、冬天暖和身體，沒有化學添加物及味素。

綠茶園柚子茶 原價380元／罐、任選2罐660元。 圖／遠百 提供

綠茶園柚子茶

韓國柚子茶特選新鮮現採的韓國國寶級特產「黃金柚子」加上冰糖、蜂蜜熬練而成，含有大量的維他命C，是檸檬的3倍，經常飲用可以保養喉嚨，舒緩因感冒咳嗽所造成的不適感。

滿額送好禮

只要消費滿額即可兌換正韓人氣沐浴用品：● 單筆消費滿999即可兌換「微風如沐」果香沐浴皂-沁萊姆100gX4顆一盒● 累計滿1,800元就可兌換「微風如沐」果香沐浴皂-棉花籽1,200g除此之外，展場消費滿599元還有機會能抽遠東百貨3,000元商品券加正官庄真澄蔘之禮禮盒。

「2021韓流魅力盡在遠百」巡迴展售第一波即日起到9月6日，台中大遠百、遠百寶慶、遠企購物中心、遠百板橋中山 、台南大遠百、遠百花蓮。

第二波9月9～21日，遠百信義A13 、板橋大遠百 、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百