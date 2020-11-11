快訊

賀電有玄機！英相強生表面恭賀拜登 暗裡恭賀「他」

連續10天現病例！新冠肺炎境外移入+4 陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路燈到底要修多久？靠「它」一天內完修 年省上億電費

未來城市@天下 / 文．李鈺淇、許鈺屏
命案後...燈亮了。鍾姓女大生案發現場，遭外界質疑路燈不夠明亮，沿線路燈全開，警方展開巡邏，亡羊補牢。聯合報記者劉學聖／攝影
命案後...燈亮了。鍾姓女大生案發現場，遭外界質疑路燈不夠明亮，沿線路燈全開，警方展開巡邏，亡羊補牢。聯合報記者劉學聖／攝影

長榮大學外籍女學生命案震驚社會，路燈等基礎設施的維護問題也引發熱烈討論。在智慧城市裡，不必靠大量人力苦巡、奔走修復，也有更聰明的方法補起易被忽略的城市死角，還給市民明亮且安全的生活環境。

【高雄】路燈到底要修多久？靠「它」22小時內完修，還年省上億電費

高雄市全面換裝LED節能路燈和智能路燈，故障率是不是增加了？高雄市議員林智鴻拿數據質疑。聯合報記者楊濡嘉／攝影
高雄市全面換裝LED節能路燈和智能路燈，故障率是不是增加了？高雄市議員林智鴻拿數據質疑。聯合報記者楊濡嘉／攝影

總是有路燈不亮，維修又讓人等得不耐煩？今年，高雄市政府實施智能路燈換裝計畫，逐步將高耗能燈具汰換成智慧LED燈，除了提升市民夜間用路安全，更能達到節電減碳、降低人力成本的目標。

智慧路燈結合原有的編號定位，有異常時，系統將自動通報、派遣維修人員處理。市府統計，路燈案件總數較去年同期減少6,000件；豪雨期間，整體路燈案件總數更降低三成以上。此外，維修速度也從去年平均48小時完修，減至22小時。

高雄市約有24萬盞路燈，截至去年底仍有半數以上採高耗能路燈，累積的能源損耗相當可觀。目前，高雄市的換裝進度已達九成以上。工務局表示，全面換裝智能路燈後，除了提升維修效率，也將減少1.08億元電費及3.7萬噸碳排放量。

台南　路平專案的效率秘密？AI幫你秒辨識道路坑洞

位於台南市的中華醫事科技大學周邊道路為學生通往租屋處的必經之路，議員郭鴻儀指出沒有路燈，只能用車燈或靠附近建物照明，恐成治安死角。圖／議員郭鴻儀提供
位於台南市的中華醫事科技大學周邊道路為學生通往租屋處的必經之路，議員郭鴻儀指出沒有路燈，只能用車燈或靠附近建物照明，恐成治安死角。圖／議員郭鴻儀提供

不只路燈，道路修繕也是市民的生活痛點。台南市政府導入AI道路巡查系統，藉由科技提高道路修復的速度與準確性，維持城市的交通品質與用路安全。

過去，道路巡查依靠人工判斷路面不平的原因及位置，再通知修復人員到場處理。今年八月，台南市分別於市區及山區道路試辦AI道路巡查，透過AI輔助、迅速辨認道路坑洞，隨即記錄上傳，加速後續維修及分析效率，效果相當顯著。

工務局表示，明年將投入建置相關系統，提升道路巡查修復速度，給予台南市民順暢、安全的回家路。

桃園　全台首創「高噪音偵測照相車」，科技執法精準開罰

總是受到改裝車輛噪音的干擾，想檢舉卻找不到違規蹤影？桃園市打造全國首輛「高噪音偵測照相車」，埋伏在車陣中取締超速、高噪音的違規車輛，並已在檢舉熱點上路，落實「馬上抓、馬上測、馬上罰」的目標。

2019年，桃園市出動科技執法，導入「聲音偵測照相系統」，一旦偵測到噪音車便立即拍照、通知車主到檢，不合格即開罰。今年，桃園進一步打造「高噪音偵測照相車」，運用噪音計及麥克風，同時監測不同車輛的噪音分貝，精準抓出違規車並拍照開罰，有效提高執法效率。

桃園市長鄭文燦表示，環保局的取締噪音車輛績效已連三年獲全國第一，導入智慧科技後，更能提高執法的客觀性及效益，打造寧靜居住環境。

「全文轉載自未來城市(路燈到底要修多久？靠「它」22小時完修，還年省上億電費)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】吳奕軍專欄｜全台數萬座智慧路燈，如何不成個人隱私漏洞？

【延伸閱讀】g0v獎助金獲獎專案｜「路況不平」誰相助？5台小黃與公務車找全台道路坑洞

【延伸閱讀】科技執法！新北5月起用車牌辨識系統抓噪音車｜智慧城市懶人包#3

長榮大學 修復 命案

延伸閱讀

證據會說話！ 長榮大學生：路燈至少2016年就不亮

長榮大學旁路燈亮不到3天？ 工務局：1盞開關跳脫已修復

長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

相關新聞

路燈到底要修多久？靠「它」一天內完修 年省上億電費

長榮大學外籍女學生命案震驚社會，路燈等基礎設施的維護問題也引發熱烈討論。在智慧城市裡，不必靠大量人力苦巡、奔走修復，也有更聰明的方法補起易被忽略的城市死角，還給市民明亮且安全的生活環境。

熱門新聞

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

抵制電商雙11！全台獨立書店紛紛宣布11日歇業 網喊「不要啊」

交部擬12月到明年1月推團遊補助 需平日、兩天一夜以上

限量3萬盒！萊爾富11月12日再推「丹寧藍」炫彩醫療口罩

華航最後4架巨無霸747客機 2021年首季走入歷史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。