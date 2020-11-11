路燈到底要修多久？靠「它」一天內完修 年省上億電費
長榮大學外籍女學生命案震驚社會，路燈等基礎設施的維護問題也引發熱烈討論。在智慧城市裡，不必靠大量人力苦巡、奔走修復，也有更聰明的方法補起易被忽略的城市死角，還給市民明亮且安全的生活環境。
【高雄】路燈到底要修多久？靠「它」22小時內完修，還年省上億電費
總是有路燈不亮，維修又讓人等得不耐煩？今年，高雄市政府實施智能路燈換裝計畫，逐步將高耗能燈具汰換成智慧LED燈，除了提升市民夜間用路安全，更能達到節電減碳、降低人力成本的目標。
智慧路燈結合原有的編號定位，有異常時，系統將自動通報、派遣維修人員處理。市府統計，路燈案件總數較去年同期減少6,000件；豪雨期間，整體路燈案件總數更降低三成以上。此外，維修速度也從去年平均48小時完修，減至22小時。
高雄市約有24萬盞路燈，截至去年底仍有半數以上採高耗能路燈，累積的能源損耗相當可觀。目前，高雄市的換裝進度已達九成以上。工務局表示，全面換裝智能路燈後，除了提升維修效率，也將減少1.08億元電費及3.7萬噸碳排放量。
台南 路平專案的效率秘密？AI幫你秒辨識道路坑洞
不只路燈，道路修繕也是市民的生活痛點。台南市政府導入AI道路巡查系統，藉由科技提高道路修復的速度與準確性，維持城市的交通品質與用路安全。
過去，道路巡查依靠人工判斷路面不平的原因及位置，再通知修復人員到場處理。今年八月，台南市分別於市區及山區道路試辦AI道路巡查，透過AI輔助、迅速辨認道路坑洞，隨即記錄上傳，加速後續維修及分析效率，效果相當顯著。
工務局表示，明年將投入建置相關系統，提升道路巡查修復速度，給予台南市民順暢、安全的回家路。
桃園 全台首創「高噪音偵測照相車」，科技執法精準開罰
總是受到改裝車輛噪音的干擾，想檢舉卻找不到違規蹤影？桃園市打造全國首輛「高噪音偵測照相車」，埋伏在車陣中取締超速、高噪音的違規車輛，並已在檢舉熱點上路，落實「馬上抓、馬上測、馬上罰」的目標。
2019年，桃園市出動科技執法，導入「聲音偵測照相系統」，一旦偵測到噪音車便立即拍照、通知車主到檢，不合格即開罰。今年，桃園進一步打造「高噪音偵測照相車」，運用噪音計及麥克風，同時監測不同車輛的噪音分貝，精準抓出違規車並拍照開罰，有效提高執法效率。
桃園市長鄭文燦表示，環保局的取締噪音車輛績效已連三年獲全國第一，導入智慧科技後，更能提高執法的客觀性及效益，打造寧靜居住環境。
「全文轉載自未來城市(路燈到底要修多久？靠「它」22小時完修，還年省上億電費)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。
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