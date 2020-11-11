路燈到底要修多久？靠「它」一天內完修 年省上億電費

長榮大學外籍女學生命案震驚社會，路燈等基礎設施的維護問題也引發熱烈討論。在智慧城市裡，不必靠大量人力苦巡、奔走修復，也有更聰明的方法補起易被忽略的城市死角，還給市民明亮且安全的生活環境。

【高雄】路燈到底要修多久？靠「它」22小時內完修，還年省上億電費

高雄市全面換裝LED節能路燈和智能路燈，故障率是不是增加了？高雄市議員林智鴻拿數據質疑。聯合報記者楊濡嘉／攝影

總是有路燈不亮，維修又讓人等得不耐煩？今年，高雄市政府實施智能路燈換裝計畫，逐步將高耗能燈具汰換成智慧LED燈，除了提升市民夜間用路安全，更能達到節電減碳、降低人力成本的目標。

智慧路燈結合原有的編號定位，有異常時，系統將自動通報、派遣維修人員處理。市府統計，路燈案件總數較去年同期減少6,000件；豪雨期間，整體路燈案件總數更降低三成以上。此外，維修速度也從去年平均48小時完修，減至22小時。

高雄市約有24萬盞路燈，截至去年底仍有半數以上採高耗能路燈，累積的能源損耗相當可觀。目前，高雄市的換裝進度已達九成以上。工務局表示，全面換裝智能路燈後，除了提升維修效率，也將減少1.08億元電費及3.7萬噸碳排放量。

台南 路平專案的效率秘密？AI幫你秒辨識道路坑洞

位於台南市的中華醫事科技大學周邊道路為學生通往租屋處的必經之路，議員郭鴻儀指出沒有路燈，只能用車燈或靠附近建物照明，恐成治安死角。圖／議員郭鴻儀提供

不只路燈，道路修繕也是市民的生活痛點。台南市政府導入AI道路巡查系統，藉由科技提高道路修復的速度與準確性，維持城市的交通品質與用路安全。

過去，道路巡查依靠人工判斷路面不平的原因及位置，再通知修復人員到場處理。今年八月，台南市分別於市區及山區道路試辦AI道路巡查，透過AI輔助、迅速辨認道路坑洞，隨即記錄上傳，加速後續維修及分析效率，效果相當顯著。

工務局表示，明年將投入建置相關系統，提升道路巡查修復速度，給予台南市民順暢、安全的回家路。

桃園 全台首創「高噪音偵測照相車」，科技執法精準開罰

總是受到改裝車輛噪音的干擾，想檢舉卻找不到違規蹤影？桃園市打造全國首輛「高噪音偵測照相車」，埋伏在車陣中取締超速、高噪音的違規車輛，並已在檢舉熱點上路，落實「馬上抓、馬上測、馬上罰」的目標。

2019年，桃園市出動科技執法，導入「聲音偵測照相系統」，一旦偵測到噪音車便立即拍照、通知車主到檢，不合格即開罰。今年，桃園進一步打造「高噪音偵測照相車」，運用噪音計及麥克風，同時監測不同車輛的噪音分貝，精準抓出違規車並拍照開罰，有效提高執法效率。

桃園市長鄭文燦表示，環保局的取締噪音車輛績效已連三年獲全國第一，導入智慧科技後，更能提高執法的客觀性及效益，打造寧靜居住環境。

「全文轉載自未來城市(路燈到底要修多久？靠「它」22小時完修，還年省上億電費)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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