海外婚顧達人黑歷史首曝光 42歲的她享受人生最美時刻

外表亮麗的海外婚顧達人Lisa，其實有著過去體脂肪近40％，體重80公斤的黑歷史，出門常被笑｢做婚顧的怎麼胖成這樣？｣2年前一場大病讓她開始運動，如今腰圍24吋，和念大學的女兒可共穿一條褲子，42歲的她笑稱｢這是人生最漂亮的時刻｣。

Lisa接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，首度揭露這兩年的心路歷程。

被笑那麼胖怎麼做婚顧

42歲的海外婚顧達人Lisa，靠運動找回健康和自信。圖片由Lisa授權「有肌勵」刊出

海外婚顧常需要飛海外，時差顛倒、吃不正常，一下飛機就開始工作，有時間就只能睡覺。Lisa的家族原本就有糖尿病史，在這樣的狀況下，更是三高纏身，體脂肪高達37-38%，體重突破80公斤，出門被笑「那麼胖還來做婚顧？」。

為了瘦下來，Lisa花大錢嘗試針灸埋線、雞尾酒療法、各式直銷食品，雞尾酒療法，亂吃藥物導致她腎臟發炎，即便瘦了，只要一停藥就馬上胖回來。

兩年前，Lisa在日本罹患A型流感，高燒三天，回來台灣養病三個多月，卻因肺浸潤嚴重，需要長期吃抗生素、休息，醫師要求她一定要養成運動習慣，Lisa決定人生必須重新開始。

運動人生超展開

Lisa從跑步機、簡單基礎重量訓練開始，她看網路影片學習，卻肩膀練到受傷，無法舉高、鎖骨疼痛近兩個多月。後來她開始請教練，教她怎麼呼吸、訓練核心穩定、做基礎姿勢、硬舉、深蹲、胸推，槓鈴跟啞鈴怎麼拿，划船機、滑輪下拉怎麼用。

健身約半年後，她的體重進入69公斤、體脂33-34%的停滯期；Lisa開始認真研究運動營養學，算基礎代謝、一天需攝取的蛋白質、碳水脂肪比例，她的體脂肪成功降到30%，肌肉量增加。

如今160公分的她，更成功維持60公斤，體脂肪26%，肌肉量31%的好比例。

無時無刻都在動

42歲的海外婚顧達人Lisa，靠運動找回健康和自信。圖片由Lisa授權「有肌勵」刊出

為維持好身材，Lisa每次飛海外，都選有健身房的酒店住宿，下飛機就是到健身房報到。中午盡量不吃澱粉、晚餐不應酬，早上起床先健身。如果搭長程飛機，她會帶彈力帶上飛機，機尾後方做伸展運動、深蹲，把握每個運動機會。飛機餐不吃麵包，改喝豆奶、果汁，一天水分補滿6000CC，連斑也沒了。

健身房裡，不少人驚呼「這把年紀，身體數據還那麼漂亮！」她可以胸推12公斤握推、硬舉60-70公斤，老公也受她影響開始健身。

飲食控制同步進行

除了運動外，Lisa也搭配飲食控制，她讀營養學、肌肉解剖學。自己配餐，設計低醣飲食菜單、168斷食怎麼吃。

今年因疫情關係，不少海外婚禮暫停，Lisa的生活作息回歸正常，每晚9點睡覺，早上5點起床，先空腹喝一杯綠拿鐵，去健身房兩個小時，接著喝高蛋白粉，9點多開始工作，加餐吃一個水果如桃子或優格，早餐吃飽，才不會突然肚子餓。

中午11點半到12點吃飯，她會做白色花椰菜泥加黎麥，或是玉米、毛豆，玉米筍、甜菜跟、蘿蔓生菜。主菜一定有一份200克的里肌肉或牛肉，加一顆水煮蛋、一顆水果，總熱量約600-700卡。

下午喝黑咖啡，朋友應酬則喝燕麥拿鐵；下午加餐吃堅果，或蘇打餅乾，再加一份水果，或是無糖煎餅。每天下午4、5點她會準備隔天的餐，晚上吃個蘋果、或木瓜。

自製小確幸點心

如果朋友約吃飯，她會避開咖哩飯，改約吃火鍋，但只吃肉、蛋白質、青菜，不吃加工類食品例如燕餃。點心部分，她也會吃小片起司蛋糕，或提拉米蘇；也建議前一晚可將燕麥泡豆漿，隔天加奇亞籽增加口感，當點心或早餐。

人生最美的時刻

42歲的海外婚顧達人Lisa，靠運動找回健康和自信。圖片由Lisa授權「有肌勵」刊出

兩年來，Lisa最開心的是，她從不碰醫美，但明明已經42歲，和念大學的女兒出門，卻常被誤認為是同學，兩人腰圍都是24吋，衣服可以共穿，「這是我人生最漂亮的時刻！」

Lisa表示，減肥絕對沒有第二個方法，就是「好好吃、好好運動、好好睡覺」；三分靠運動、五分靠飲食、兩分靠睡眠；她的減重路上多次失敗，唯一沒復胖又健康的，只有這個方法。

她也想透過「有肌勵」鼓勵有心想改變自己的人，只要堅持一件事到一定程度，一定會逼著自己去做，「是你自己要不要而已！」決心開始，就別輕言放棄！堅持下去，一定可以看到亮麗成果！