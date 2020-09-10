把握3件生活小事，讓中秋獎金有機會跟著翻倍！

俗話說：「富貴在天，獎金由人！」即將又要到領中秋獎金的時節。之前，有政府發放的3倍券，把1千元變3千；現在，要如何將到手的獎金變大呢？不妨從平日生活中，善用天機、地利與人性，讓你的獎金也有機會變成3倍！

善用人性、地利與天機，從生活中幫自己聚財！首先是善用人性，採「減一法則」。倘若你習慣每天喝2杯飲料，改成1杯，習慣每月跨行轉帳3次，減為2次，省下一次手續費，再加上養成記帳習慣，日積月累下，你將發現自己的荷包縮水速度變慢了，戶頭存款相對變多！

第二是善用地利。所謂的地利，即身旁可用的資源；比如：若要用中秋獎金買禮物犒賞自己或家人時，記得多多善用雲端發票載具，不僅有一般發票獎，還有機會獲得「雲端發票專屬獎」，獎金從500元、1萬元到百萬元不等，既可提高中獎機率又環保，同時也無須每次開獎時，再得一張張辛苦對紙張發票了！

圖／聯合報系資料庫 提供

第三是善用老天爺給的機會。無論你是每天或每周買彩券，還是當累計高額獎金時才加入，都不能錯過台彩加碼時刻；尤其今年，中秋加碼最經典的大樂透100組100萬加碼獎項，新增開「獎金倍數球」，讓100萬獎金有機會翻倍變成200萬、300萬元呢！

台彩把大樂透加碼百組的百萬獎金，變3倍了！今年，台彩祭出的中秋加碼總獎金預估上看3.8億元，其中包括：「大樂透」增開100組100萬元和倍數球獎金5,000萬元，以及「BINGO BINGO賓果賓果」的獎金加碼。

大樂透獎金加碼活動自9月15日開跑。但這回，除了100組100萬的加碼活動，還增開全新的「獎金倍數球」，於開獎當天，由開獎機隨機開出當期的「獎金倍數球」，而倍數球含有3倍、2倍及1倍。

台灣彩券表示，當天隨機開出幾倍球，當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，而「獎金倍數球」加碼的獎金總額高達5,000萬元；若當期100組100萬未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬獎項皆有人中獎或至10月16日活動結束為止。

圖／陳翌函 攝影

同樣的，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將從中秋節當天、10月1日起連續加碼16天；至於有哪些玩法，有機會獲得更多的賓果獎金呢？像是「基本玩法」1~6星的9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

刮刮樂「幸福好圓」打破向來方正造型之傳統設計，改以中秋滿月圓型剪裁，營造圓滿團聚的節慶氛圍，共有6局「刮三中三」的簡單玩法，只要任一局刮出3個相同符號，即得該局獎金，總中獎率50.1%，等於平均每兩張就有一張中獎，最高獎金10萬元達200個。

豐富的加碼活動，讓中秋獎金變更大，獎金翻倍、期待翻倍、歡樂翻倍。

老闆中秋節獎金加碼，就選＂這一張＂！老闆們，如果今年中秋節獎金想加碼慰勞員工，或者親朋好友團聚用餐時想增添佳節氣氛，現在就可至全國各投注站利用「預購」及「多期投注」的服務，提前購買中秋加碼的各期大樂透、滿月造型節令感十足的刮刮樂「幸福好圓」。

但切記，買彩券理應量力而行，累積財富仍應從日常生活做起，積沙成塔、集腋成裘，才是根本之道。