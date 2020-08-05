PChome 24h購物8月心禮節 最懂你的心

「父親節、七夕、中元節」三大節日 生活無處不心理超準心理測驗 讓你心底話由禮說

八月份三大節日為「父親節、七夕、中元節」，PChome 24h購物獨家推出三合一的心禮節，首波推出心理測驗操作，結合知名心理諮詢中心為消費者量身打造最合適的送禮推薦；緊接著在一年一度最重要的七夕情人節檔期前夕，更推出現今最夯的限時速配相機，用來測試情侶間的速配指數，一上線就引起討論，活動上線首日互動數高達近二十萬人。

你與名人速配指數有多少 限時速配相機測出超有趣指數根據媒體報導，知名英國心理學家實驗，與身邊的人相處越久長的越像，且在挑選伴侶時，會選和自己基因組成相似的對象，PChome 24h購物推出「限時速配相機」（ https://www.instagram.com/ar/592711864775703/ ），可以與家人、朋友、情人一起使用，測出雙方的速配指數，既有趣又好玩，甚至有網友將自己與知名藝人孔劉、劉以豪合照，甚至與動漫人物等有趣的人物合拍等，在網路上掀起一波熱潮。

步驟1拿出手邊藝人/喜歡的動漫人物的照片。 圖／PChome 24h購物 提供

步驟2拿出手機使用PChome 24h購物「限時速配相機」即可測出測速配指數。 圖／PChome 24h購物 提供

知名網紅美少年與楊丞琳、吳宗憲看板合拍速配相機濾鏡非常有趣。 圖／PChome 24h購物 提供

參考連結： https://www.instagram.com/stories/highlights/17926057627412319/?hl=zh-tw

知名網紅crazybony與韓國知名演員孔劉合拍速配相機濾鏡。 圖／PChome 24h購物 提供

參考連結： https://www.instagram.com/stories/highlights/17864390242967533/?hl=zh-tw

生活無處不心理 PChome 24h購物BOXMAN人心解碼大解析PChome 24h購物與知名「暖心全人諮詢中心」合作，結合專業的心理學洞察，建議消費者選擇商品方向，例如：「你是深夜網購症嗎？」選擇手錶即是精打細算好自律型，選擇3C產品類就是夜貓靈感滿滿型，而選擇食品就是愛自己準沒錯型；除此之外還有「如何送禮送到心坎禮？」超有趣問答，「對方喜歡和在他心目中佔有特殊地位的人獨處」、「受到別人的肯定讓對方有被愛的感覺」…等等問題測出最適合送什麼樣的禮物給對方，非常適合煩惱父親節、情人節該送什麼的消費者，每篇建議產品選項的文章都吸引許多消費者留言測驗。

PChome 24h購物8月心禮節 心底話有禮說。 圖／PChome 24h購物 提供

父親節熱搜TOP10大公開 今年黑馬竟是空拍機及行車紀錄器八月父親節是心禮節揭開序幕的第一個節日，也是感謝爸爸的好時機，每年父親節總是絞盡腦汁不知道該如何表達自己的心意，送出最適合的禮物。PChome 24h購物走「心策略」發酵，推動消費者送禮送進心坎裡一鍵購物下單慶祝父親節，心禮節開跑至今新會員較去年同期成長超過3成。根據PChome 24h購物統計，2020年父親節十大熱搜排行產品為刮鬍刀、液晶電視、按摩槍、手機、耳機、空拍機、行車記錄器、吸塵器、咖啡機及電動牙刷，而父親最重要的必需品是刮鬍刀，每年討論度非常熱絡，且刮鬍刀每年不斷推陳出新，設計許多新的感應技術及乾濕分離兩用，外表時尚又實用是年年父親節送禮首選。現今運動風潮盛行，運動手環、藍芽耳機銷售量最高，也是消費者選擇送給父親的原因。而近父親節這一週銷售量最高的產品為手機，依序為液晶電視、藍芽喇叭，其中今年的黑馬產品則為空拍機及行車紀錄器，可見家人最重視父親安全平安，不論是外出旅遊、出門上班都非常重要，因此實用性佔消費者購買商品很重的因素之一。

心禮節關係心禮話 超鬧禮物大公開網路上討論度高的街訪節目「噓新聞超認真調查局」也特別針對街邊消費者作調查，了解民眾最常送的禮物以及最喜歡送的禮物分別是什麼，其中民眾的回答五花八門，從3C週邊產品到民間信仰的神像都送過，超展開的調查結果在網路上引發熱議，而PChome 24h購物經常性與多家信用卡公司的優惠活動、高達500萬種商品狂降破億、24小時到貨的品牌訴求等，更是眾多消費者信賴及選擇的答案。今年8月心禮節，就來PChome 24h購物選擇屬於你的商品吧！