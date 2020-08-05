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華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

PChome 24h購物8月心禮節 最懂你的心

文 / PChome 24h購物 提供

「父親節、七夕、中元節」三大節日 生活無處不心理
超準心理測驗 讓你心底話由禮說

八月份三大節日為「父親節、七夕、中元節」，PChome 24h購物獨家推出三合一的心禮節，首波推出心理測驗操作，結合知名心理諮詢中心為消費者量身打造最合適的送禮推薦；緊接著在一年一度最重要的七夕情人節檔期前夕，更推出現今最夯的限時速配相機，用來測試情侶間的速配指數，一上線就引起討論，活動上線首日互動數高達近二十萬人。

你與名人速配指數有多少 限時速配相機測出超有趣指數
根據媒體報導，知名英國心理學家實驗，與身邊的人相處越久長的越像，且在挑選伴侶時，會選和自己基因組成相似的對象，PChome 24h購物推出「限時速配相機」（https://www.instagram.com/ar/592711864775703/），可以與家人、朋友、情人一起使用，測出雙方的速配指數，既有趣又好玩，甚至有網友將自己與知名藝人孔劉、劉以豪合照，甚至與動漫人物等有趣的人物合拍等，在網路上掀起一波熱潮。

步驟1拿出手邊藝人/喜歡的動漫人物的照片。 圖／PChome 24h購物 提供
步驟1拿出手邊藝人/喜歡的動漫人物的照片。 圖／PChome 24h購物 提供

步驟2拿出手機使用PChome 24h購物「限時速配相機」即可測出測速配指數。 圖／PChome 24h購物 提供
步驟2拿出手機使用PChome 24h購物「限時速配相機」即可測出測速配指數。 圖／PChome 24h購物 提供

知名網紅美少年與楊丞琳、吳宗憲看板合拍速配相機濾鏡非常有趣。 圖／PChome 24h購物 提供
知名網紅美少年與楊丞琳、吳宗憲看板合拍速配相機濾鏡非常有趣。 圖／PChome 24h購物 提供

參考連結：https://www.instagram.com/stories/highlights/17926057627412319/?hl=zh-tw

知名網紅crazybony與韓國知名演員孔劉合拍速配相機濾鏡。 圖／PChome 24h購物 提供
知名網紅crazybony與韓國知名演員孔劉合拍速配相機濾鏡。 圖／PChome 24h購物 提供

參考連結：https://www.instagram.com/stories/highlights/17864390242967533/?hl=zh-tw

生活無處不心理 PChome 24h購物BOXMAN人心解碼大解析
PChome 24h購物與知名「暖心全人諮詢中心」合作，結合專業的心理學洞察，建議消費者選擇商品方向，例如：「你是深夜網購症嗎？」選擇手錶即是精打細算好自律型，選擇3C產品類就是夜貓靈感滿滿型，而選擇食品就是愛自己準沒錯型；除此之外還有「如何送禮送到心坎禮？」超有趣問答，「對方喜歡和在他心目中佔有特殊地位的人獨處」、「受到別人的肯定讓對方有被愛的感覺」…等等問題測出最適合送什麼樣的禮物給對方，非常適合煩惱父親節、情人節該送什麼的消費者，每篇建議產品選項的文章都吸引許多消費者留言測驗。

PChome 24h購物8月心禮節 心底話有禮說。 圖／PChome 24h購物 提供
PChome 24h購物8月心禮節 心底話有禮說。 圖／PChome 24h購物 提供

父親節熱搜TOP10大公開 今年黑馬竟是空拍機及行車紀錄器
八月父親節是心禮節揭開序幕的第一個節日，也是感謝爸爸的好時機，每年父親節總是絞盡腦汁不知道該如何表達自己的心意，送出最適合的禮物。PChome 24h購物走「心策略」發酵，推動消費者送禮送進心坎裡一鍵購物下單慶祝父親節，心禮節開跑至今新會員較去年同期成長超過3成。根據PChome 24h購物統計，2020年父親節十大熱搜排行產品為刮鬍刀、液晶電視、按摩槍、手機、耳機、空拍機、行車記錄器、吸塵器、咖啡機及電動牙刷，而父親最重要的必需品是刮鬍刀，每年討論度非常熱絡，且刮鬍刀每年不斷推陳出新，設計許多新的感應技術及乾濕分離兩用，外表時尚又實用是年年父親節送禮首選。現今運動風潮盛行，運動手環、藍芽耳機銷售量最高，也是消費者選擇送給父親的原因。
而近父親節這一週銷售量最高的產品為手機，依序為液晶電視、藍芽喇叭，其中今年的黑馬產品則為空拍機及行車紀錄器，可見家人最重視父親安全平安，不論是外出旅遊、出門上班都非常重要，因此實用性佔消費者購買商品很重的因素之一。

心禮節關係心禮話 超鬧禮物大公開
網路上討論度高的街訪節目「噓新聞超認真調查局」也特別針對街邊消費者作調查，了解民眾最常送的禮物以及最喜歡送的禮物分別是什麼，其中民眾的回答五花八門，從3C週邊產品到民間信仰的神像都送過，超展開的調查結果在網路上引發熱議，而PChome 24h購物經常性與多家信用卡公司的優惠活動、高達500萬種商品狂降破億、24小時到貨的品牌訴求等，更是眾多消費者信賴及選擇的答案。今年8月心禮節，就來PChome 24h購物選擇屬於你的商品吧！

PChome 24h購物限時速配相機下載方式https://www.instagram.com/ar/592711864775703/

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