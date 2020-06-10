全台解封出遊 06.21瘋追上帝戒指光環

跑旅日蝕車主追不停的終極任務

這個任務解了嗎？成為當下車友間最熱門的問候語，這個位於新竹7-11飛凰門市的放大版小汽車打卡點總是吸引滿滿人潮。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

不知道什麼是年輕人口中的解任務嗎？那可就真的跟不上時代了。源自如動物森友會、寶可夢等電玩遊戲的名詞，意謂玩家必須得解完任務後才能前往下個關卡。而超有趣的解任務關卡，其實遍布台灣各地，近期最夯的就屬新竹7-11飛凰門市的TOMICA 多米小汽車拔得頭籌，打造1:1模型車車盒(如首圖)，吸引大批車友瘋狂前往朝聖！不只這個，像是最經典的台南魔荳幼兒園，巨牆上放大版的小孩，視覺落差彷彿把車子變小了 又或者是最懷舊的台南桑原商店，外觀超復古超具風味的日式老屋，彷彿穿越回到昭和時代，給人身處日本的錯覺。

如今解任務這股風潮吹進汽車圈，哪裡有漂亮景點，車友就往哪裡去。把愛車開到熱門景點拍照上傳臉書或IG，就像在解任務一樣，在車友圈中獲得極大迴響。

同樣以日蝕為名的日系跑旅ECLIPSE CROSS成為最夯的解任務神器。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

而MITSUBISHI MOTORS看準這波風潮，在全台三個著名景點推出「MY WAY冒險 日蝕奇幻牆」供民眾拍照打卡解任務。之所以推日蝕牆，除了旗下夯賣的日本進口跑旅ECLIPSE CROSS正是以日蝕為名外，今年6/21台灣也可親眼目睹百年難得一見的世界奇景日環食，開著日蝕追日食的機會，此生唯一，錯過這次，要想再解這個任務可得等上200年才有辦法解鎖。

防疫解封後全台瘋解任務，來竹山與兇猛獵豹拍照打卡曬愛車，悠遊山林風景及天梯，品嚐台灣好茶，讓全台掀起解任務風。 圖／MISTUBUSHI MOTORS 提供

難得一見的日環食有人以上帝的戒指來形容，出現機率僅次於日全食。過去台灣出現日食的時間不是天氣不好，就是食分欠佳。專家表示這次日環食中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97％以上，食分超過了0.99。而錯過這次恐得等上兩個世紀，要到2215年才有機會再見。

開著ECLIPSE CROSS解世紀魔王級任務關卡日環食最對味。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

追日食必備神器 日蝕ECLIPSE CROSS被譽為終極魔王任務的世紀追食行動，網友大推當然要開同樣以日蝕為名的日本進口休旅ECLIPSE CROSS去解鎖最對味。車友紛紛表示先前防疫在家悶壞了，現在開車出門除了解任務外，帶著一家老小到任務景點附近遊玩、嚐美食更是一定要的。

日本進口跑旅ECLIPSE CROSS以日蝕為名，搭配今年日環食奇景，成為網友口中的終極跨世紀任務。 圖／MISTUBUSHI MOTORS 提供

許多ECLIPSE CROSS的車友就笑說，來到MITSUBISHI在台南市區的MY WAY冒險天馬，除了拍照解任務外，當然也得大啖當地有名的牛肉湯與鹹粥等數不盡的平民美食，是車友相傳最邪惡的打卡點，去一趟得多帶好幾斤肉回家。

到MISTUBUSHI在台南的奇幻天馬解任務，必嘗當地小吃並喝上一杯知名的小野珈琲。 圖／MISTUBUSHI MOTORS 提供

ECLIPSE CROSS 374公升的超大空間，名特產買好買滿。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

而到了蘇澳冒險鯊解任務，除了大啖海鮮與品嚐情人灣海景咖啡外，車友也提供距離約20分鐘車程的東澳私房景點粉鳥林。在這裡可以走在石灘上，一覽太平洋海天一色的壯闊景觀，一旁全年都是透心涼的東岳湧泉更是必遊景點之一。而駕駛ECLIPSE CROSS沒有解不成的任務，因為這台解任務神器配備有堪稱地表最強四驅S-AWC (Super All Wheel Control) 超能全時四輪控制系統，無論天邊海角都能安全的保護車主完成任務。

蘇澳冒險鯊任務已經是車友圈必解任務之一，二刷三刷的更是大有人在。 圖／MISTUBUSHI MOTORS 提供

S-AWC 超能全時4輪控制系統 讓安全再升級ECLIPSE CROSS這個超級神隊友，擁有S-AWC超能全時四輪控制系統，整合4WD電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制、ABS防鎖定煞車系統、ASC車身動態穩定控制系統等多樣主被動安全配備，不論是雨天溼滑路面還是前往阿里山追日食的崎嶇山路，都能從容舒適。讓人放心的程度，就如同獲得歐盟EURO NCAP最高的 5星安全評價的最高水準。

S-AWC 超能全時四輪控制系統是上山下海解任務的神隊友。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

ECLIPSE CROSS S-AWC行家型專屬的BLACK EDITION酷黑造型到哪都吸睛。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

3月甫上市的ECLIPSE CROSS S-AWC行家型，不僅配有S-AWC超能全時四輪控制系統安全神器外，還擁有日本原廠的BLACK EDITION酷黑造型。一襲神秘曜黑妝容，如同日蝕來臨的漆黑，就像英雄故事中的黑暗騎士，增添無限傳奇故事性。

日本原裝進口的細緻內裝品質，讓長途駕乘更顯舒適。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

全速域ACC主動車距控制 解任務的路程安全又可輕鬆駕馭安全五顆星的ECLIPSE CROSS，搭載，e-Assist智能安全系統配備「全速域」ACC主動車距控制巡航系統、與FCM主動智慧煞車輔助系統(含行人偵測)以及7 SRS環艙氣囊。

ECLIPSE CROSS將7顆安全氣囊，列為全車系的標準配備。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

在長途跋涉的追日食的路程中，擁有貼心的ACC主動車距控制巡航系統，透過雷達偵測前車距離，不僅可以定速巡弋，還具備自動跟車功能。而且ECLIPSE CROSS使用最高規格的全速域版本，跟車到完全靜止時，兩秒內輕撥撥桿就可再起步，無須重新設定，大幅降低駕駛疲勞程度。

全速域ACC車距控制巡航系統與FCM主動智慧煞車系統是兩大安全守護神。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

FCM主動智慧煞車系統，則是可以在駕駛分神或突發狀況下，主動偵測進入行駛路線的障礙物，除預先提醒駕駛注意外，更能在最緊急的時刻主動替車輛煞車，降低交通意外發生的可能。

舒適寬敞的後座空間全家出遊都開心。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

要成為解任務神車，除了安全要最高標準外，乘坐舒適性同樣也很重要。ECLIPSE CROSS S-AWC行家型全車系標配雙區獨立恆溫空調系統，搭載粉塵過濾裝置，以活性碳循環功能有效排放車內粉塵、能有效阻隔髒空氣，讓車內乘客都能放心大口深呼吸。

標配雙區獨立恆溫空調，讓炎夏開車好清涼。 圖／聯合新聞網 發燒車訊 提供

ECLIPSE CROSS S-AWC行家型這樣一台內外俱優的日本原裝進口四驅跑旅，以109.9萬超佛售價推出，絕對是追逐上帝戒指日環食的最佳神隊友，更是為生活注入熱血靈魂的最佳夥伴。

解任務景點BOX：●日蝕奇幻牆 蘇澳冒險鯊: 宜蘭縣蘇澳鎮學府路12號宜蘭情人灣旁●日蝕奇幻牆 竹山兇猛獵豹: 南投縣竹山鎮加正巷33號●日蝕奇幻牆 台南奇幻天馬：台南市東區崇善二街74號 小野珈琲●魔荳幼兒園：台南市安平區民權路四段315號 ●桑原商店：台南市東區光華街122號 ●TOMICA 多米小汽車1:1模型車盒：新竹縣芎林鄉富林路二段729號