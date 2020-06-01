新東陽創意粽預定爆棚 民眾搶入手

近期受到疫情影響，讓現代人更發現日常養生、食補，以及追求身體健康的重要性。常作為香料使用的「薑黃」，具有十足的特殊風味，本身富含的薑黃素，也有助於促進新陳代謝、補充體力，近期受到許多人的青睞。

「薑黃養生粽」，特別將薑黃入粽，滿足現代人追求養生及兼顧美味。 攝影／王

端午節要到啦！是華人重要的三大節慶之一。在準備歡慶端午來臨前，有人挑買粽子回家孝敬父母，有人則是幫忙綁香包或綁粽子！新東陽特別選用以天然友善環境栽種的「博士薑黃粉」入粽，結合義大利香料、洽富氣冷雞腿肉等食材，推出「薑黃雞肉粽」。剝開粽葉，就可見到薑黃所帶來的自然豔黃色澤，入口可感受到薑黃、香料交織而成的雅緻香氣；還有軟糯的米粒、口感滑嫩的雞腿肉，口感豐富、開胃又爽口，是一場視覺、嗅覺與味覺兼具的美食饗宴！

新東陽推出的「薑黃雞肉粽」，預定人氣爆表。 攝影／王

另外，還有悉心打造的「薑黃養生粽」，特別將薑黃入粽，並且搭配以九層塔調理的猴頭菇，不只呈現猴頭菇本身的軟嫩鮮甜，同時也為粽子帶來濃郁又具有層次的滋味，葷素者皆可盡情享用。尤其這兩款美粽在薑黃的加持之下，兼顧美味以及養生需求，成為預定肉粽中，詢問度最高也最熱銷的。

除了薑黃入粽的選擇外，新東陽今年也選用具有台灣在地特色的剝皮辣椒入粽，讓鮮、嫩、脆又帶著些許辛辣感的剝皮辣椒，勾勒出令人食慾大開的風采，結合美白菇、雞腿肉等配料，全新設計出可口的「剝皮辣椒雞肉粽」，帶來饒富創意又不失傳統的美味，門市更有多款口味任君選擇。

新東陽今年特別匯聚多款精選佳粽，口味多樣。 攝影／王

在疫情趨緩的同時，別忘重新連結起人與人、人與佳節之間的深刻情感。多款口味肉粽，形成網路預訂熱銷商品，也可直接至門市挑選，現在滿600元送保冷提袋活動，讓你送禮自用兩相宜。

新東陽人氣名粽大賞