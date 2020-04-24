美膚娜娜夏季救援，搶救暗沉痘斑肌膚五步驟預備起

夏季即將到來，女孩們最在意的膚色暗沉、痘斑…等問題，現在是時候正視這個問題了，以下五招教你如何自信迎接夏天！udnSTYLE的粉絲只要到粉絲團活動留言分享活動，還有機會試用-臺灣原創果物系保養品牌美膚娜娜全新推出的痘疤淡斑精華液！

第一招-改善飲食習慣：飲食清淡、少吃油炸類食物與甜食攝取，糖化作用形成的糖化終端產物AGES，會造成皮膚老化容易暗沉。另外，增加維他命C食物攝取有助於抑制黑色素形成，讓肌膚恢復明亮。

第二招-睡眠充足：研究證實肌膚的生理時鐘代謝最快的時間是在晚上10點到凌晨2點，這時間褪黑激素分泌最多，修復能量也最高，所以在這段時間有好的睡眠就能加快肌膚新陳代謝，讓肌膚保養效果更好。

第三招-徹底清潔：紫外線、空汙、抽菸…等汙染，都會產生過多自由基讓角質層氧化及老化，而肌膚的老廢角質過多，就容易造成膚色暗沉的狀況，因此徹底清潔肌膚，定期去角質是保有白皙皮膚的重要一步。

第四招-加強防曬：陽光中的紫外線會誘發黑色素生成造成斑點、膚色變黑，因此外出戴帽子、擦防曬是最基礎的保養方式。

第五招-使用保濕亮白產品：針對已生成的暗沉、斑點、痘疤，可使用同時包含亮白及保濕成份的臉部保養品，亮白成分加速肌膚黑色素代謝之外，保濕也能讓肌膚看起來更透亮。

夏季告別暗沉肌（圖／攝影師：Maggie Zhan，連結：Pexels）

臺灣原創果物系保養品牌—FRUSIRNANA美膚娜娜，採用台灣在地農民契作蓮霧果物原料，從栽種至採收，全程控管，專利萃取精華，提倡『美麗始於肌膚，青春源於自然』。

擅長開發抗痘產品的美膚娜娜，針對台灣女性肌膚推出再一抗痘美學力作，痘疤淡斑精華液特別針對毛孔粗大、粉刺痘痘、暗沉斑點等肌膚痛點，研發出簡易速效的保養方式。美膚娜娜痘疤淡斑精華液以三重亮白成分加倍淡化色階，加強黑色素代謝、修補角質層，同步有效抑制肌膚過多黑色素生成，使肌膚正常代謝，從裡到外展現清澈無瑕、光透澄淨的明亮膚質。另外，致力做出最親膚天然舒敏保養品的美膚娜娜，獨家成分：蓮霧精萃，仍是一大亮點！通過臺灣及美國專利認證的冷凍萃取技術產生出高純度的多醣多酚及維生素，極具保濕能力效果外，更是敏弱肌的救星。

美膚娜娜痘疤淡斑精華液(圖/美膚娜娜提供)

美膚娜娜痘疤淡斑精華液只給肌膚需要的處方箋，無香精、無酒精、無Paraben防腐劑、無色料，加乘告別肌膚不適並有效輕鬆解決因角質堆積、皮脂腺阻塞造成的氧化發炎以及過度擠壓生成的痘疤色素沉澱，產品目前已在各大網路商城販售中。

【udnSTYLE粉絲團活動 活動說明】

◎活動時間：即日起至4月29日23:59止。

◎得獎獎項：美膚娜娜痘疤淡斑精華液(1瓶/共抽出10瓶)

美膚娜娜痘疤淡斑精華液(圖/美膚娜娜提供)

◎活動方式：

1.加入udnSTYLE粉絲團

2.留言跟小編分享「夏日將至，你們最想搶救哪裡的膚色不均問題？ex：黑眼圈、痘疤....」並tag一位也在意皮膚暗沉問題的朋友來參加活動

◎得獎公布：4月30日12:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於5月6日 18:00前將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼與寄送地址）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。