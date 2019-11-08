擺脫制式OA！優力格「系統工作站」讓辦公室更有設計感

2019-11-08 00:00 文／ 聯合線上 提供



對於忙碌的上班族來說，待在辦公室的時間可能比家裡更長，舒適美觀的辦公環境不僅紓壓，更有助於提升工作效率。以往許多辦公室習慣選擇制式的OA屏風隔間，只求整齊劃一，但近年來越來越多的新創公司、創意產業或大型公司行號除了要求辦公家具的良好功能性之外，也開始重視設計美感、整體感與開放感，打造友善、舒適又活潑的工作環境。

優力格家具引進多款風格的系統工作站，讓辦公室更加賞心悅目，並且擴增、搬遷便利。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

在歐美行之有年的辦公室系統工作站，在台灣的接受度逐漸增高，優力格家具引進多款風格的系統工作站，最大特色就是賞心悅目，並且擴增、搬遷便利，每個系列都有完整、平價的配套，從辦公桌、隔板、櫥櫃到主管桌都有，使用系統工作站型的辦公家具，即使辦公室沒有做太多的裝潢，也可輕鬆做好統整規劃，彷彿精心設計，大幅提升質感與氛圍。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

華為前置書櫃式4人屏風工作站兼具隔間與收納功能，美觀且實用性高。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

優力格家具表示，系統工作站受歡迎的另一個原因是讓辦公室有適度的開放感，由於公司行號的業務型態日益多元，需要頻繁地討論與溝通，透過系統工作站可在平時工作時各自作業，需要討論時把桌上屏風拿掉就能變身小型會議桌，開放性的工作空間也相對更容易管理，所以深受眾多老闆的喜愛。

華為玻璃屏風系統工作站的穿透式設計讓辦公環境增添開放感，也方便同事溝通。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

像是採用透明屏風的華為工業風系統工作站，穿透式的設計讓辦公環境增添開放感，不會太過壓迫視覺，也更方便同事溝通，搭配線條俐落的鐵件與灰色系，營造輕盈溫暖的感受；書櫃式屏風設計的系統工作站則兼具隔間與收納功能，美觀且實用性高。

結合螢幕架一體成形的歐式多媒體桌，讓室內規劃不必再受牆面限制。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

另外還有結合螢幕架一體成形的歐式多媒體桌，讓室內規劃不必再受牆面限制，也可利用螢幕架做空間區隔，隱藏式插座可讓多人同時使用電腦、不使用時桌面也能維持清爽，適合小型會議、商務洽談、教育訓練等用途；結合小型沙發區的包廂，可讓沒有太多隔間的辦公室布置有隱密性又不會太過封閉的會議空間。

結合小型沙發區的包廂，可讓沒有太多隔間的辦公室布置有隱密性又不會太過封閉的會議空間。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

簡潔摩登的工業風元素，是非常適合現代辦公室又百搭的風格，例如優力格家具的龍騰金鑽系統工作站系列以仿舊木紋搭配隔板，芝加哥工業風系列則融入鐵管型的桌腳設計，為辦公環境增添不同的新意。

辦公空間常用的優力格家具中小型沙發、茶几，也適用於都會型家庭。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

優力格家具還獨家推出色彩繽紛、造型活潑的公共空間系列，也是因應辦公室多樣化的新型態而設計，包括造型沙發、椅凳、茶几、吧檯桌椅以及結合雜誌收納的轉角櫃、長凳等，甚至還有可讓員工做運動放鬆又方便收納的時尚美型辦公健身車，可隨意搭配組合，打造更具創意的企業接待區、員工休憩區，不僅能讓商務洽談、會晤接待激發出新的火花，更大幅提升環境品質與工作效率。

優力格獨家推出的公共空間造型家具系列融入活潑元素與獨特性格，讓商務洽談、會晤接待都能激發出新的火花。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

因為兼具美觀、實用與高CP值，有不少消費者選購優力格家具的辦公桌、主管桌、資料櫃當做居家的書桌、工作桌、收納櫃，中小型沙發、茶几也適合都會型家庭使用；優力格家具還提供臥房組合、餐桌椅組合、客廳家具等，不論公司或學生宿舍、房東、小資租屋、年輕家庭都能一站搞定家具需求。

優力格獨家推出的公共空間造型家具系列繽紛多樣，打造與眾不同的商務洽談區、員工休憩區。 記者許正宏／攝影 分享 facebook