中風治療三個多月 陳冲：我的命是撿來的 現在很感恩見到誰都開心

2019-03-18 15:48 聯合新聞網 文章提供／遠見



行政院院長、金管會主委，現為新世代基金會董事長陳冲。 圖片提供／遠見 分享 facebook 「我只覺得視線突然整片黑，烏雲暗天，我是用意志力撐著下台的，直到上了救護車才昏過去。」前行政院院長、金管會主委，現為新世代基金會董事長的陳冲素有「金融才子」之美稱，去年底演講時，在台上突然輕微中風送醫，住院長達1個月，日前接受遠見專訪時，他說從鬼門關走了一回，重新站上演講台，雖然中風的情景歷歷在目，仍自我期許「從哪裡跌到就要從哪裡站起」，努力克服心魔，回復為大家熟悉的陳沖。

陳冲穿著硬挺皮衣，臉色一如常人，外表似乎不見中風過的痕跡，但他從辦公桌起身到接待客人的沙發椅，僅三公尺距離，步履卻比常人緩慢許多，連想遞給記者簽完名的新書《跬步財經雲端》時，右手仍顯得遲鈍。

他解釋，「中風後，我的右半部身體好像整個麻了，很不穩定，現在比較穩定了，但precision（精確度）還是不穩。」連過去清晰的咬字也變得有點糊了。

去年11月底，陳冲臨時接下理律法律事務所舉辦的「理律學堂舉辦公法實務與公共事務論壇」主講人，以「財團法人尤需治理」為題發表演講，對他來說再「駕輕就熟」不過了，但沒多久，卻「覺得視線突然整片黑，烏雲暗天，」以為是一時頭暈，陳冲當場問主辦單位可否坐下來講，但情況並未好轉，甚至出現邏輯不通、說話顛三倒四的現象。

幸而臺北醫學大學董事李祖德在台下聽講，愈看愈覺得陳冲狀況不對，建議中止演講，並叫救護車，第一時間送醫，陳冲回憶起當時，「我是用意志力撐著下台，直到上了救護車才昏過去。」

醫師研判是腦壓突然升高，血管破裂導致出血性腦中風，最驚恐也最幸運的是，出血地方距離腦幹僅0.5公分。醫師讓他口服抗凝血劑等醫療行為，代替開刀。

剛住進加護病房，陳冲有三天沒有什麼記憶，雖然旁人說他都對答如流，看起來意識清楚，但他事後回想，一開始凝血還在腦袋沒化掉時，思緒時好時壞，就像電線電路搭錯，燈光一閃一閃，直到拿到印刷好的《跬步財經雲端》新書，「腦袋就醒了。」

行政院院長、金管會主委，現為新世代基金會董事長陳冲。 圖片提供／遠見 分享 facebook 當然，大病一場後仍有後遺症，過去的陳冲妙語如珠、滿腹詩書，被譽為「財經才子」，但他覺得最近已不如以往，很容易信手拈來漂亮的詞藻，如果是別人可能會很懊喪，陳冲卻看得很開，勉強去想還是想得出來，但想說自己又不是大文學家，只要能表達到意思就好，「我的命是撿來的，現在只覺得感恩，見到誰都開心。」

他現在盡量休養生息，生病前，一個月至少寫三篇專欄、安排三場演講，雖然他覺得不算多，但醫生不贊同，因為若演講和文章內容都不一樣，等於一個月有六個主題要準備，很「傷腦筋」，現在他珍惜健康，幾乎都停掉了，想有效運用自己的身體來貢獻社會。

2月底，在他創辦的新世代基金會新書感恩茶會上，陳冲重返久違的演講台，全程站立，口才便給，幽默依舊。

他開玩笑說，今天不能太用腦，所以才先請財團法人保險事業發展中心董事長桂先農，101前董事長宋文琪，前法務部長羅瑩雪等好友上台講講話，幫忙承擔一下風險。

雖然現在都推辭了演講，然盛名在外的他，即使只是默默報名當觀眾，仍被主辦單位邀請致詞。

就在感恩茶會隔天，資誠（PwC）普華商務法律事務所舉辦「財團法人的新時代─兼談公益信託與社會企業」研討會，陳冲就被請上台講兩句。

本來再擅長不過的演講，對他而言卻有跨不過的坎，因為中風那天，陳冲演講題目就是有關財團法人法，他才剛走過九死一生的關卡，面對同樣的主題，即使隔了3個月，卻好像回到倒下的當下，他想到這，再次登台的腳步如綁了鉛球，舉步維艱。

但他對自己說，從哪裡跌到，就要從哪裡站起！他克服心魔，如常侃侃而談，研討會很順利的進行下去。

說起他的新書《跬步財經雲端》，雖然許多文章是3年前刊登的，至今仍很有參考價值。陳冲2005年起就常在各大媒體投書，2013年卸任閣揆後，更筆耕不輟至今，《跬步財經雲端》是他將專欄文章集結成的第四本書，原本要在去年12月辦發表會，因為病倒就取消了，後來甚至改成只送不賣。

陳冲東吳大學辦公室裡，錶了一幅在大陸的「東吳大學」－蘇州大學藝術學院院長所繪的國畫，上頭題字「養天地正氣，法古今完人」。 圖片提供／遠見 分享 facebook

在專欄中，陳冲常從生活經驗連結，就連出國旅遊也不忘國事，譬如有次他去瑞士旅遊，在瑞士冰河列車上，遊覽壯麗景色外，途經Ticino邦時，想到曾聽聞Ticino邦，有2、3萬義大利人每天越境上班，可見兩國邊境地經濟整合密切程度。

瑞士沒有海岸線、又鄰近各強國，卻能如魚得水，就是因為其雖非歐盟會員國，但瑞士體認區域經濟整合重要，透過與歐盟許多雙邊協定，並負擔幾近會員國的經費支出，取得接近歐盟會員待遇。

「台灣是否也能學習這種精神？」陳冲認為也許我們有外交困境，但應致力成為「非會員的會員」，因為日本與歐盟經濟合作協定EPA，已於上月正式生效，香港跟東協簽署的自由貿易協定，也將在今年生效，加上兩岸問題，台灣處境愈發艱困，「明智的領導人應深知自貿協定的重要性，不容在競賽中落後。」

對於一般民生，陳冲也多加關注，譬如現在APP使用便利，但很少人下載前會注意到「同意使用APP有關條款」，只要一經同意，個資恐外洩疑慮，最扯的是，有一「超亮手電筒」APP要求提供手機閃光燈存取權就算了，竟還要求存取通話資訊、相機、相片、多媒體檔案、Wifi連線資訊、裝置ID，不僅通訊內容外洩，連相機鏡頭都能被遠端遙控。

陳沖自己用這些APP時，只選較注重個人隱私、評比較好的，對APP所衍生的個資保護，他認為應在國內加強宣導、積極執法，在國際上建請WTO倡議合作、研究對策。

陳冲的專欄文章很有影響力，2016年各地方政府調高房屋稅且擬回溯屋齡30年內的中古屋，他一篇又一篇專欄討論「房屋稅宜廢不宜增」「查水表不如自用一屋免稅」，引發各縣市長反彈，然而各地方政府卻紛紛採止漲、分期、檢討等措施，2017年，北市府就採分期調漲的緩兵之計；2018年又將單一自住房屋稅的實質稅率降到1％，且強調「將來還會再降」；台南市長黃偉哲也說不排除未來3年調降攤平房屋稅。

「我自己安身立命的房子，又不會產生現金收入，為什麼要課稅？」陳冲認為，可以不免稅，但不可課重稅，從20幾年前還只是輕稅、繳幾千元，現在卻有屋主負擔幾十萬元，「政府只是『撿軟柿子』又『軟土深掘』」，他直言是欺壓善良。

「很多人抱怨房屋稅重，卻默默承受，我講出來只是想替廣大階層發聲，提點民眾要重視自己權益，至少能讓大家有警覺。」陳冲自比唐吉訶德，17世紀西班牙文學經典中的唐吉訶德，是個沉溺騎士幻想的老紳士，儘管被世人作為笑柄，卻愈挫愈勇，自覺無愧於心。

新書上的簽名，是陳冲不甚靈活的右手、一筆一筆寫上，筆鋒有點弱，但惟有「冲」字那一豎特別遒勁有力，就像他的評點時事一樣言必有中。 陳沖字跡。 圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／沈瑜 攝影／ 蘇義傑、沈瑜 本文出自2019.03.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）