機上最適合「解放」2個黃金時段 資深空姐告訴你

2019-01-27 13:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／報導



空服員開始發送飲料前，是最適合上大號的黃金時段。 圖／路透資料照片 分享 facebook

在飛機上安靜地上個大號，或許是飛行中最困難的部分之一。擁有8年飛行資歷的前空姐羅絲（Erika Roth）日前在「MEL雜誌」專欄分享，透露飛行中最適合上大號的兩個黃金時段，分別是繫緊安全帶警示燈熄滅之後，以及空服員開始發送飲料之前。

警示燈剛熄 安靜嗯嗯黃金10分鐘

多數人都希望上大號的時候能夠不被打擾，但在飛機上卻很難，常常會有人在門外等候，甚至不耐煩地敲門催促。前空姐羅絲透露，繫緊安全帶的警示燈熄滅之後，以及空服員開始發送飲料之前，是兩個能夠安靜便便的時段。她說：「在這兩個時段，乘客能夠爭取到多達10分鐘的安靜時光，但如果一待待上20分鐘，可能就會有人敲門。」

別人等發飲料 你就別忍搶先上

羅絲在多年的空服經驗中觀察，旅客上廁所的平均時間約在5到10分鐘之間。她說，許多人看到空服員要開始發飲料，就會想先忍耐一下，等喝完飲料再上廁所，如果這時候去上大號，就能有比較充裕的時間「辦大事」。

「屎」料未及 逼得機長原機折返

羅絲說，忍住不上是機上所有人樂見的。兩年前，英國航空公司BA105班機從希斯洛機場起飛，原訂7小時後降落杜拜，卻在起飛後30分鐘因為廁所故障致使「黃金滿溢」，搞得機上烏煙瘴氣，讓坐在廁所附近的乘客無法忍受，機組員也無法解決這個問題，班機被迫返回原機場。

當時搭乘這架飛機上的英國議員薩奇德夫（Abhishek Sachdev）說，飛機折返，因為機上「有一坨氣味濃厚的屎」。他說，當時機長呼叫高級機艙長，乘客都覺得很奇怪；十分鐘後，機長就宣布機上其中一間廁所故障且有怪味，考量旅客安全及飛行舒適度，機長堅持班機必須折返。班機降落後，全機乘客在機場苦等15個小時，才搭上另一架飛往杜拜的飛機。