這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



健身房示意圖，報系資料照。 記者黃寅／攝影 分享 facebook 現代人生活忙碌，工作壓力不小，為了維持健康的體態，不少人會趁著下班空檔，前往附近的運動中心動動身體，把一整天坐在電腦前積累下來的壓力釋放出來。透過養成運動好習慣，遠離各式各樣的慢性疾病，好處不勝枚舉！

不過全台健身房這麼多家，每家的型態又不盡相同，有以分計費的、也有以次計費，更有綁年約的會員制俱樂部。此外五花八門的教練課程讓人眼花撩亂，究竟在選擇健身房前應該考量哪些因素？網路上最熱門、評價高的又是誰？

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，結合網路聲量與Google平均星級，來看看網友們怎麼說吧！

No.1 成吉思汗健身俱樂部

就算你沒去過一定也曾聽過！由知名網路紅人兼健身教練「館長」陳之漢創立，用心經營健身房的態度加上敢說敢言的個性，吸引大批的粉絲追隨。最近更因為台灣與布吉納法索斷交一事，與民進黨籍立委段宜康槓上，數度隔空互嗆。針對民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，長質疑是在浪費人民納稅錢，段宜康在臉書上回擊狠批「你們這些垃圾是在靠北三小？」引發熱議，連帶讓背後經營的健身房「成吉思汗」也不時在網路上曝光，成為網路人氣第一的連鎖健身房品牌。

網友表示器材勝過市面上許多健身房，場地也相當大，整體來說硬體設備的評價很高，缺點是分店不多，且相對於其它健身房來說交通稍微不方便一點。

No.2 World Gym

此為台灣目前最大也是分店最多的連鎖健身房品牌，不只在許多捷運出口都能看到它的蹤影，也經常邀約各大知名藝人擔任品牌代言人，能見度相當的高。雖然擁有極高討論度，但相關的消費糾紛卻也不少。根據消保處的統計是當今健身業者中消費糾紛最多的品牌，不過值得注意的是，近年來透過主管機關的建議改善，每店平均申訴件數有逐年下降的趨勢。

細看網友評價，其實硬體設備沒有收到太多差評，討論多半還是圍繞在收費標準不透明以及教練會瘋狂跟你推銷課程，讓部分網友覺得困擾。由於教練課的價格並不便宜，建議最好還是先打聽一下教練的教學品質是否合乎自己的需求，不要貿然做出決定，最後才反過來覺得自己受騙！

No.3 國民運動中心

如果你也是做事情經常三分鐘熱度，每年年初都說下定決心要開始減肥，卻不到一個月就與健身房老死不相往來的那種人，那麼俗擱大碗的國民運動中心絕對是你最好的選擇！國民運動中心的健身房收費每小時50元，不用綁約因此較有彈性，教練課程也較民營健身房便宜一些，但缺點就是器材較少，場地通常也不大，如果是平日晚間六點到八點的黃金時段前往，常常會遇到大爆滿，健身器材一位難求的情況。

若是對教練課程有興趣的話，其實國民運動中心也能另外購買，而且因為沒有業績壓力，所以完全不用擔心會一直被推銷！

No.4 健身工廠

基本上是一家經常會被拿來和Ｗorld Gym比較的品牌，網友常在這兩家之間做選擇，不管在收費還是器材上也都有許多類似之處。就費用來看月費大約只有幾百元的差距，不過健身工廠綁約期限較短只要一年，如果趁活動檔期加入通常還可以免去一筆入會費。

從網友的評論來看，與Ｗorld Gym相比較大的差異在於會員的組成，健身工廠的會員通常較為年輕，比較少看到把健身房當作三溫暖天天來洗澡泡湯的婆婆媽媽，教練也不太會一直推銷課程。但就器材或是課程的豐富程度而論，還是略少於世界健身房。

No.5 BEING fit

雖然開幕至今才短短幾個月，不過由於是全台第一間7-11健身房複合店，在網路上掀起不小的討論度，可謂近期最具話題的健身房，讓許多人忍不住想要去朝聖看看！

BEING fit收費方式採取計時收費，憑iCash刷卡便能入場。雖然場地實際上並不大，器材也不多，不過切合便利商店本身「便利」的定位，加上大部分網友在找健身房時，首要考量都是「地點」以及「收費方式是否彈性」，憑著這兩大優點，彌補設備與場地上的劣勢，在市場上依然奪得一席之地。

現場也有教練在旁指導，就算是新手也不用擔心。

No.6 300壯士俱樂部

前陣子被捲入網紅胖虎代言減肥產品的爭議事件，讓這間健身房的網路聲量竄升。不過若仔細看可以發現這些討論多半為負面聲量，許多不知情的人甚至以為300壯士也力挺胖虎，支持使用減肥產品瘦身，嚴重傷害品牌形象，相信這也是為什麼業者會氣的大喊提告了。

論健身房本身，除了24小時開放的優點，費用也較一般市面上的健身房便宜，不過有網友認為，健身器材的數量也相對較少一些。

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No.7 體育客

不用繳年費也不用其它費用，體育課的收費清楚透明，就是一分鐘一元。除了事先購買會員卡的一百元工本費之外，之後皆以儲值方式，票卡感應入場，計算當次運動時間自動扣除消費金額。對於忙碌的上班族來說，常常一個禮拜不知道能去幾天，這種消費方式相當方便！

場內的器材是一大亮點，使用Life Fitness的高級器材，整體來說是一間收費方式彈性，但又不失其專業性的健身房。

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No.8 美力健身房

只有中南部才有的美力健身房，相對於其它運動中心來說，最大的優點就是便宜、便宜、還是便宜！什麼入會費、手續費等通通不用，參考近期的優惠方案，一年的費用只要6000元，堪稱俗擱大碗的最佳代表。

此外，網友比較常談論到的優點還有教練不會緊迫盯人，不用擔心整天被推銷課程，可以專心自己練自己的，相當適合喜歡輕鬆運動氣氛的人，讓你運動自在無壓力。

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No.9 Anytime Fitness

Anytime Fitness在台灣的討論度雖然普通，根據官方網站上的資訊揭露，是一間在全球擁有超過四千間分店的連鎖健身房，主打24小時營業，運動時間自由。

不過整體來說器材、場地大小、教練等都沒有特別出色的地方，收費上也沒有比較便宜，因此網路上很少看到網友討論有什麼令人印象深刻的優點，屬於一間中規中矩的健身房。

No.10 SUNF!SH 桑富士

SUNFISH收費彈性，採取單次計費，不限時間一次就是一百元。場內有氧運動的器材相當多，舉凡跑步機、腳踏車、踏步機等應有盡有，數量也不算少，不用擔心人多的時候需要等很久。

重訓器材的部分則是較為老式的氣壓阻力訓練機，雖然有些人不喜歡這種器材，但在阻力訓練的進行過程中，可以隨時一指改變重量，對於自己練的人來說其實也很方便。

選擇健身房最在意的事

普遍來說，一般人在挑選健身房時，常認為大家最在意的是設施好不好，其次是場館整體環境如何，不過網友真的是這樣看嗎？

如果從網友的角度來看，會發現在選擇健身房的話題上，最常被討論到的其實是教練，偏好整體素質不錯，且不會頻繁推銷課程的健身房。

其次則是地點，就算健身房環境再好，如果不是在自己家附近，只要車程超過十分鐘就會大大降低報名的意願，畢竟要養成運動習慣就十分困難了，如果每天還要舟車勞頓才能抵達健身房，相信沒有人受的了！

No.1 教練課程

除了教練的專業水平之外，特別的是教練的品行也常受到討論，討論串中常見網友分享自己曾被健身教練騷擾的經歷，因此購賣教練課程前，還是老話一句：最好先打聽清楚教練的風評如何！

此外想練重訓一定要請專業教練嗎？這是許多剛開始接觸重訓的人最常問的問題，不過如果你連組數、最大肌力都不知道，建議還是先上幾堂教練課，不只學習正確使用器材的知識避免受傷，也能增加自己的肌肉感受度，達到事半功倍的效果。

No.2 地點

地點不用多說，雖然討論度不及教練，但絕對是網友找健身方時最重視的考量因素。基本上只要離家近，就算環境、器材略不符合心中的期望，但對於有運動需求的人來說，網友還是會選擇離自己家最近的健身房，作為運動的選擇。

許多網友留言「地點最重要，離家近最好，其次離公司近」、「交通時間超過10分鐘或是找停車位要半小時的健身房，你鐵定去過二次就不會再去了」因此選擇健身房時，絕對別找離家太遠的啊！

No.3 費用

錢當然還是永遠離不開的話題，只要有更便宜的方案一定能引起網友的注意，不過現在會員制的健身房月費都落在一千元至兩千元之間，差異其實不大，相對來說網友比較在意的是收費制度是否透明，健身房的收費制度如果不透明，就會惹來不少網友抱怨。

許多健身房的月費、入會費私下其實都可以和業務談，如果有打算加入哪間健身房，不妨先上網看看網友的心得，摸清業者的行情價讓自己先有個底，才不會當冤大頭喔！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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台灣人最愛的10大健身房排名！這一間成功「全國制霸」！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月26日至2018年06月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『健身房』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據，以網路聲量50%、Google平均星級50%做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料。