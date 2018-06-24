想瘦這樣做！ 網友會用的十大懶人減肥法

2018-06-24 11:56 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



肥胖示意圖。聯合報系記者王騰毅／攝影 分享 facebook 減肥、減重、瘦身，可以說是現代人追求健康的一個長期目標，但常常因為工作忙碌或是意志力不堅，沒辦法長時間保持運動。因此，網路上也出現各式各樣的減肥法，現在就帶你們看一看。

想瘦但保持運動好難

說到減肥，每個人想到的就是要動，但現代人大多在辦公室裡上班，能運動的時間有限，如果再遇上加班、朋友邀約更是難上加難。因此，有沒有可以不運動或是只需搭配少量運動就可以瘦身的懶人減肥法呢？這個減肥上的難題，成為了網路上人們關注討論的話題。

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從2017年6月21日到2018年6月20日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，根據網路聲量統整出「懶人減肥法」讓大家看看。

小編也要特別提醒，真的想要減肥最好的方法還是要多多運動和調整飲食，若要使用懶人減肥法，也要經過醫生評估。

醫院胃部手術

上醫院求診針對腸胃進行手術可以說是最直接的方式，但想動這類手術並非人人都適合，除了先嘗試非手術的減肥、門診求真無效之外，BMI值也有要求，且術後可以配合追蹤，才會建議尋求醫院手術的方式來減重。

此外，雖然手術看似直接解決肥胖問題，也能減掉很多體重和維持一段時間，但不是對每個人都有效，術後一段時間都會復胖。需要特別注意的是，動手術自然就有其風險，可能會出現感染、皮膚鬆垮，若是進行胃繞道會有阻塞。曾有報導英國網紅因進行縮胃、切腸手術，最終卻因手術失敗差點送命。

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喝醋減肥法

喝醋算是長久以來一些人用來養生保健的方法，近幾年也吹起喝醋減肥法，從飯後飲用稀釋醋，食用泡過醋的黃豆、花生、黃瓜，到飲用蘋果醋、鳳梨醋、香蕉醋...等。其中，蘋果醋近年曾大為流行過。根據媒體報導，蘋果醋能被用在減肥上，源於減少身體釋放大量胰島素來調解血糖，控制脂肪合成與儲存，以及加速脂肪的分解。

不過喝醋真的可以減肥嗎？根據媒體康健曾報導稱，目前沒有確切的研究支持這樣的看法。另外，喝醋有益健康，但想要喝醋也要掌握不可空腹喝、每天最多一杯稀釋醋、腸胃障礙者少吃，以及注意醋的成分，有些鈉比較高不適高血壓患者飲用。

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水果減肥法

香蕉、蘋果的減肥法算是小編小時候媽媽就有嘗試，主要是一段時間內只吃蘋果或香蕉，以及喝水，算是一種非常簡單的減肥方法。像是對美容有獨到見解的大S，也曾經試過只吃香蕉來減肥；日本森美恭子也用過香蕉減肥， 一個半月瘦下7公斤的案例。近年，芭樂、木瓜、番茄..等都是人們都會嘗試的選擇。

雖然水果減肥能快速達成瘦身，但長期吃下來可能會有營養不均衡的問題，像是過量使血糖失控，引發糖尿病的風險。另一點需要注意的就是喝果汁不等於吃水果，除了有熱量高更容易胖以外，也會攝取不到膳食纖維。

水煮法

常常外食的人而言，水煮法可以減少每日的油脂攝取，且料理起來沒有特別複雜，再加上女星安心亞曾經透過水煮法搭配運動在3個月瘦下5公斤。網友在實行這套減肥法的時候，最常遇到的問題是食之無味，所以會加上一些調味料來增添味道，期望可以持之以恆。

雖然水煮是一種健康的低熱量烹調方式，但三餐單純進食水煮餐就可能會有油脂攝取不足的情形，反而讓身體產生缺乏飽足感、便秘、影響賀爾蒙合成、無法合成維生素D、缺乏維生素E...等。最好用水煮法的方式，是如果上班吃太多油膩，晚餐就可以考慮用水煮方式來平衡一下油脂攝取。

檸檬水減肥法&蜂蜜水減肥法

小編曾經有一度在臉書上看到許多人會分享「蜂蜜水」或「檸檬水」的減肥法，有的是將兩者加在一起，也有個別的準備法。不過，兩者大多都說是可以幫助新陳代謝、排毒、幫助減肥...等，加上有女星陳妍希、宋慧喬..等都曾被報導過用這種方式減肥，自然也成為許多想減肥的人嘗試看看。

網路上製作蜂蜜水、檸檬水的方法有很多，但真的有效果嗎？就檸檬水來說，就有報導認為不可全信，例如檸檬有飽滿的纖維可以幫助減肥，但當你把檸檬汁擠入水中的時候纖維並沒有存在檸檬水中。針對蜂蜜水在於減肥上，主要是調理腸胃，而且也不能貪杯的喝，否則瘦身不成反而變胖。

代餐

想要減肥，但光想到要計算熱量或是對煮食覺得麻煩，可能就能用熱量較低的代餐來取代正餐，以達到減重的效果。不過需要特別注意的是，使用代餐的原則是一天最多兩餐就好，如果一時貪快三餐都用代餐，反而因為熱量攝取不足危害到健康。此外，本身是少量多餐者，或是本來就有嚴格控制熱量攝取的人，代餐的效果可能就不會那麼明顯。

雖然代餐方便但花費並不小，有網友認為代餐最大的問題是很難吃一輩子，其主要在於降低熱量的攝取，是能用其它方式取代，且只要有心控制自己每日進食，培養良好的飲食習慣，就不需要代餐。

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針灸埋線

台灣曾經有一段時間流行埋線或針灸的方式進行減肥，主要是透過刺激穴位來降低食慾和加速代謝。除了價格上有點高之外，這方法需要特別留意的，是針具是否有好好的消毒，免得引發過敏、紅腫，甚至流膿的情形，有不適就要趕緊就醫。

不過利用針灸或埋線的方式減肥，中醫師也會建議服用中藥調養和飲食調整並行，藉此達到甩肉的效果。因此，鄉民認為能成功減肥，埋線僅只是輔助，飲食控制才是最大的重點。有網友就指出，埋線只是讓你食慾降低，感覺有用也僅是一時，所以一停下來食慾又回來，若沒有養成習慣好好控制自己的食慾，很容易就會再復胖。

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減肥餐和減肥食譜

當人們說到減肥，除了運動之外，另一個重點就是控制自己的飲食。但要怎麼準備呢？因此，減肥餐、減肥食譜就成為了一個想瘦的選擇，現在也可以簡單透過網路找到許多藝人、網紅、網友，甚至醫院分享的減肥餐，最近的例子就是小禎藉由減肥餐加上實行少吃多動的原則成功減重。

雖然減肥餐可以說是相對健康的選擇，除了要自己準備餐點有點困難之外，就是飲食習慣與減肥前的不同而多少不習慣，或是準備的餐點不夠好吃而放棄。不過想要用減肥餐的人，網友也會建議要持之以恆，甚至養成習慣，不然短時間吃減肥餐不久，又回復過去正常的進食習慣，很快就會再胖回來。

生酮飲食可以說是近來在媒體上談論最多的減肥方法，最特別的在於要攝取高脂肪、低蛋白質、低碳水化合物，讓身體能量從葡萄糖改為利用酮體，藉此達到甩肉的效果。不過生酮飲食可能會有腎結石、酮酸中毒的情形。所以，想要進行生酮飲食前，想嘗試的人一定要先和醫生、營養師討論才可以執行，絕對不可以自己冒然去做。

實際上有進行生酮飲食的網友回應是能有效的瘦身，不過前提也是必須配合醫生嚴格的執行，且部分PTT鄉民認為「減肥初期有效，但長期吃非常危險」，也指出：「減肥的目的是為了能身體更健康。一般人沒事吃生銅是本末倒置了。」

酵素減肥法

主要的原理是透過補充酵素來提高新陳代謝，加速分解脂肪，更進一步改善腸道環境，將身體不需要的廢物排出。女星林依晨也曾在新聞中提到使用蘋果酵素成功減重，也讓許多想瘦的人躍躍欲試。坊間也有許多相關的產品可以購買，若小資族想要省下這筆錢也可以在網路找到配方自製蘋果酵素來減肥。

但透過酵素真的可以達到減重嗎？就有營養師就在媒體報導中稱，在科學上無足夠的證據可以證明酵素與減肥的關係。而網友在PTT發問使用酵素減肥成效時，有經驗的網友認為「幫助排便而已」能瘦還是在飲食控制和運動。

其實，減肥最大的原則還是在多多運動燃燒熱量，以及嚴格的控制熱量攝取。當中的一些減肥法準備起來也不比運動來的簡單，也不是單靠一種方法就可行，懶人減肥法可以說是輔助，最好的方法還是養成運動的習慣，這樣才可以讓自己瘦的健康也更為長久。

圖片來源/網路溫度計提供 分享 facebook

→閱讀延伸：

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月21日至2018年06月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『減肥瘦身減重』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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