台股跌破季線了 法人曝若3月9日的低點也失守恐怕…

台股31日收月線及季線，大盤指數開低走低，一度下滑至31,705.99點，季線及32,000點雙雙失守，終場收在31,722.99點，下跌795.17點；法人坦言，未來2~3天若未站上季線，大盤恐回測3/9低點，且一旦再跌破，恐向下尋找支撐，強調目前應先觀望，保留彈性，至少保留5成現金。

台股早盤以32,419點開出， 下跌99.16點，權王台積電（2330）以1,775元開低，一度翻紅至1,790元，上漲10元，但午盤過後賣壓加重， 最後一盤更爆出13,812張賣單，終場收在1,760元，下跌20元，跌幅1.12%，影響大盤指數約159點。

權值股是殺盤的重心，台達電（2308）收1,380元，下跌105元，影響大盤指數約78點；日月光投控（3711）收328.5元，下跌25元，影響大盤指數約32點；鴻海（2317）收187.5元， 下跌6.5元，影響大盤指數約27點。

欣興（3037）收444.5元，下跌49元，影響大盤指數約22點；智邦（2345）收1,510元，下跌125元， 影響大盤指數約20點；台光電（2383）收2,600元，下跌185元，影響大盤指數約19點；南亞科（2408）跌停板收在198.5元，下跌22元，影響大盤指數約19點；南亞（1303）也收黑，以73.9元收盤，下跌7.5元，影響大盤指數約17點。

台股開低走低，盤中一度下滑至31,705.99點，大跌812.17點，終場收在31,722.99點，下跌795.17點，跌幅2.45%；統計3月以來大盤指數下跌3,691.5點， 跌幅10.42%，今年第1季則是上漲2,759.39點，漲幅9.52%。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，受到季底結帳及清明節長假的影響，投資人持股意願低，包括權值股、高價股及近期的強勢股等都出現下殺，大盤指數跌破季線，若未來2~3天未站上季線，恐再測3月9日的低點31,529.36點，如果連這個低點也跌破， 恐向下尋找支撐， 預期約在30,000~30,500點附近。

黃詣庭指出，4月有幾個重要的觀察因素將牽動台股的後市表現，首先仍是中東戰事的後續，將影響市場情緒，其次則是4月10日前3月營收的公布，營收表現成長的個股及族群可以留意；另外， 4月中旬起美股財報的公布，4月底台股科技大廠的財報公布也值得關注。

黃詣庭強調，從並未看壞台股的基本面，預期相對低點約約在半年線到季線，上看34,000點的壓力大，也就是預估台股約在30,000~34,000點震盪；因此建議目前仍應先觀望，不要躁進，至少保留5成現金。

至於台積電及記憶體股是否可以進場了，黃詣庭認為，記憶體目前存有相當多的雜音，但預估營收表現應還是不錯，可等營收公布後會更加明朗，台積電則先等4月的法說會對外釋出的訊息。