大盤下殺鼓起勇氣撿便宜...但怎麼撿不接刀？泰北哥教學：前低是好位置

近日幾天台股及美股都有往下跌的趨勢，大部分的人，都會有焦慮，一是怕跌太多，二是怕跌的時候，到底要如何加碼才好？

畢竟資金一定是有限的，經歷過幾次股災後，雖然沒有找到一定穩妥的加碼方式，但有幾點倒是可以歸納出來。

1. 下跌波段，大家都不敢加碼時，通常有加碼，未來有利潤的機會非常高。 2. 雖然如此，很怕少少的加碼基金，一進場加碼不到幾天，就沒子彈了，怎麼辦？

我也會有這種疑慮，畢竟也不是多雄厚的資本，一定要用在刀口上，所以，就做出附圖的表格給自己用，也給大家參考。

表格是把那天大跌後的市場收盤價列出來，大家可以自己去找出要買的股票的前一次低價(googl搜尋股票名稱，找到yahoo或moneyDJ網站皆可)，如果表列有的，可以直接參考，這是今日剛整理的(2025年11月21日)。

表格底下有個總金額，那是可以用來控制，每天的加碼總金額，避免超量。你可以預想自己剩下多少可加碼資金，碰到這種大跌時，可以經由簡單的控制，來讓自己恐懼時，適度的加碼，且預留下次加碼的現金。

最後，祝大家都能買到打折的好東西。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。