「廠商目前預估保守，並非看壞景氣，外界不必過度擔憂！」台經院25日公布10月景氣調查，製造業營業氣候測驗點為98.94點，月減2.85點；服務業90.13點，連續四個月下滑；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商最擔心的是美國期中選舉後的狀況與聯準會可能升息。

AI需求仍撐製造業

台經院分析，AI需求持續帶動台灣出口強勁成長，10月出口達967.6億美元，年增58.9%，出口、進口及貿易出超均創歷年單月新高。製造業方面，AI晶片需求強勁帶動先進製程產能滿載，台積電N2製程持續放量，DRAM供需吃緊支撐合約價格維持高檔，電子機械業廠商看好景氣的比重仍高於看壞者。

孫明德指出，部分美國州政府可能加強AI資料中心建置審查，使部分新案時程遞延，但預定於2027年上線的多數專案已動工，加上全球AI算力需求持續攀升，短期內仍可支撐相關晶片需求，帶動晶圓代工、先進封裝及高階測試產能利用率維持高檔。

台股跌拖累服務業

服務業方面，10月百貨周年慶及雙十連假帶動消費，零售業景氣回溫，但金融市場波動拖累整體表現。受聯準會升息預期升溫、AI業者舉債擴張疑慮及外資大舉賣超影響，台股10月下跌5.69%，券商自營投資單月由盈轉虧，服務業測驗點90.13點連續四個月下滑。

孫明德表示，觀察重點在於明年外銷訂單能否延續強勁表現，以及AI相關投資是否因美國政策主張而受到影響，這些仍有待時間驗證，現階段可且看且走。

營建業缺工但偏樂觀

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，營建業雖面臨缺工、建材價格及土石方處理成本居高不下的壓力，但受惠科技廠房興建及明年公共建設預算擴張，對未來半年景氣仍偏樂觀，測驗點微升至109.39點。

房市方面，劉佩真表示，在央行信用管制難以全面鬆綁、房貸利率維持高檔及銀行資金排擠效應下，預期明年住宅市場將以自住需求為主，呈現先盤整、後微幅回溫走勢，成屋市場已有交易量回穩現象，但買賣雙方價格認知差距仍是交易能否回升的關鍵。

【更多精采內容，詳見 】