立法院首用AI念法條 衛環委員會科技化

以後議事人員不用念法條，有望都交給AI念！立法院衛環委員會11日審查法案時，首次使用「AI人聲」念法條。在立法程序中，法案進行逐條審查前，都是由議事人員宣讀法案，以11日修法為例，人工念完要131分鐘，若採用1.5倍速就可縮減到87分鐘、2倍速則是66分鐘。

AI總質詢成契機

立法院衛環委員會11日審查《失智症基本法》，國民黨、民眾黨與民進黨共提出15個版本。在立委進行完提案說明後，國民黨籍召委陳菁徽隨即宣告，將用AI進行逐條審查的修法程序，由AI來唸法條。過去在修法時是由議事人員宣讀，這也是我國歷史上，首次由AI宣讀法條。

陳菁徽表示，由於之前有次總質詢她感冒沒有聲音，因此在同黨立委葛如鈞建議與協助下，結合AI進行總質詢，同時也建議韓國瑜，未來在委員會與院會可以用AI宣讀條文後，韓國瑜隨即請立法院秘書長周萬來成立小組，在小組、資訊處與委員會同仁不斷測試下，將可用AI進行宣讀法案。

從2小時縮短至1小時

「人工唸完法條大約要131分鐘！」陳菁徽表示，若是1.5倍速約87分鐘，1.75倍速是75分鐘，2倍速是66分鐘，經討論先用1.5倍速進行宣讀，若10分鐘內進行很順利就換成2倍速。她笑說，AI最快可以到4倍速，但沒有人聽得懂，因此先用1.5倍速進行測試，也可供其他委員會參考。

對此，民進黨籍召委王正旭希望先試念一段，看是否符合過去經驗與習慣，還有說明未來有哪些情境可以用AI協助，畢竟此次修法沒有行政院版，「光是第一條大家都不一樣」。陳菁徽表示，會先試念10分鐘；針對小組工作內容，陳菁徽表示會詢問小組成員，未來會將AI應用到哪些面向。

在經過AI的1.5倍速試念一段時間後，陳菁徽確認沒有問題下，後續法案則改由2倍速AI念完，預估1小時唸完所有版本。

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