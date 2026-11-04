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「朝升暮貶」韓元怪現象 半導體出口成關鍵

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
韓國外匯市場改採24小時交易後，韓元兌美元匯率多次出現白天升值、夜間回貶的情況，半導體出口商的換匯時段成為重要因素。（photo under CC licensed, via PICRYL）
韓國外匯市場改採24小時交易後，韓元兌美元匯率多次出現白天升值、夜間回貶的情況，半導體出口商的換匯時段成為重要因素。（photo under CC licensed, via PICRYL）

韓元匯率出現白天升值、夜間回貶的特殊走勢！韓國7月將外匯市場延長至24小時交易後，79個交易日中有24天出現這種現象，光是10月就占了20個交易日中的10天。韓媒分析，半導體出口商白天集中賣出美元，支撐韓元走強，但夜間企業美元供給減少，加上國際油價與美元走勢影響，韓元又面臨貶值壓力。

半導體出口商白天賣美元

根據韓國《朝鮮Biz》日前報導，韓國外匯市場自7月改採24小時交易後，出現有趣情況：韓元兌美元匯率多次先強再弱，7月至10月共79個交易日，有24天出現日間韓元升值、夜間轉貶的走勢，其中7月有7天、8月4天、9月3天，10月卻增加至10天，相當於當月20個交易日的一半。以10月29日為例，韓元兌美元匯率在日間從1342韓元降至1336.8韓元，夜間又回升至1339.5韓元。

分析人士指出，韓國半導體企業出口賺取大量美元，通常在上午9時開市後賣出美元、買進韓元，以支付國內薪資與營運支出。美元供給增加、韓元需求上升，便使韓元在日間走強。過去企業換匯較集中於月底或季底，隨著外匯市場延長交易時間，半導體業者日常賣匯已成為白天匯率的重要支撐。

夜間美元供給減少

到了夜間，韓國企業除非有緊急需求，通常不會大量賣出美元，白天支撐韓元的買盤因此減弱，同時正值歐美市場交易活動增加，國際油價、各國利率及投資人避險需求等因素，便可能推動美元走強，讓韓元回吐日間漲幅。

韓國外匯市場延長交易時間，原本是為了讓海外投資人更容易買賣韓元，並改善韓國爭取納入MSCI已開發市場指數的條件，不過，延長開市時間不代表夜間交易量真的暴漲，據《首爾經濟日報》先前分析，市場交易仍高度集中在首爾白天時段，夜間流動性不足，可能放大匯率波動。

友利銀行研究員閔京元指出，企業仍需要將美元收入換成韓元，支付員工獎金等支出，短期內不太可能大幅減少賣匯，因此，半導體出口商白天提供美元、夜間市場轉受國際因素主導的情況，可能還會持續一段時間。

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