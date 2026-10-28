朝鮮半島若開戰 全球一年粗估恐損4兆美元

韓國朝鮮半島若爆發戰爭，全球第一年恐損失超過4兆美元，衝擊不只來自軍事破壞，還可能讓人工智慧產業斷料！《華盛頓郵報》27日刊登評論分析，南韓三星電子與SK海力士掌握全球重要的高階記憶體晶片產能，一旦北韓攻擊南韓半導體廠，全球資料中心、手機與電腦產業都可能陷入供應危機。隨著AI投資帶動記憶體需求，晶片產能高度集中南韓，也讓區域衝突成為全球科技業難以迴避的風險。

記憶體成戰略弱點

根據《華盛頓郵報》27日報導，美國企業研究所資深研究員布魯門塔爾的評論指出，國際社會熟悉台灣先進晶片在全球供應鏈的重要性，卻較少注意南韓的高階記憶體，其實三星與SK海力士合計供應AI加速器所需高階記憶體的近三分之二，南韓平澤等大型晶片生產基地也處於北韓可能攻擊的範圍。

記憶體不只影響AI伺服器，還廣泛用於手機、電腦及各類電子設備，若戰火造成工廠停擺，其他國家難以立即填補缺口！先進晶圓廠需要數百億美元投資，從興建到穩定量產也可能耗費數年，評論引述的情境估算，韓半島戰爭第一年可能使全球經濟損失超過4兆美元，約相當於全球GDP的3.5%，其中涵蓋戰爭造成的廣泛經濟衝擊。

俄朝合作增添風險

布魯門塔爾認為，北韓與俄羅斯的軍事合作，以及美韓嚇阻訊號出現變化，都可能增加政局誤判風險，他指出，北韓曾派遣約1.4萬名軍人支援俄羅斯，俄方則據報提供防空與電子作戰相關技術；此外，美軍部分防空裝備調往中東、美韓軍演規模調整，也引發外界對東北亞防衛部署的討論。

除此之外，南韓經濟本身也高度仰賴晶片，根據《路透社》27日報導，南韓央行警告，若美國大型科技企業放緩AI基礎建設投資，明年南韓半導體出口可能比原先預測減少500億至1000億美元，經濟成長率可能因此降低約0.4個百分點。

一邊是AI投資熱潮支撐出口，另一邊則是軍事衝突可能癱瘓產能，南韓晶片產業同時承受市場與地緣政治風險，對全球科技業而言，供應鏈集中帶來效率，但同時也意味著一旦韓半島失去穩定，影響將不只在東北亞、而是全世界經濟體。

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