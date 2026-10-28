快訊

手機128GB還有人買？他好奇「受眾到底是誰」 兩派網友掀論戰

吃藥開車恐「藥駕」！食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

朝鮮半島若開戰 全球一年粗估恐損4兆美元

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
南韓三星電子與SK海力士是全球重要的記憶體晶片供應商，若韓半島爆發戰爭，可能衝擊AI資料中心及電子產業供應鏈。（photo from Twitter截圖）
南韓三星電子與SK海力士是全球重要的記憶體晶片供應商，若韓半島爆發戰爭，可能衝擊AI資料中心及電子產業供應鏈。（photo from Twitter截圖）

韓國朝鮮半島若爆發戰爭，全球第一年恐損失超過4兆美元，衝擊不只來自軍事破壞，還可能讓人工智慧產業斷料！《華盛頓郵報》27日刊登評論分析，南韓三星電子與SK海力士掌握全球重要的高階記憶體晶片產能，一旦北韓攻擊南韓半導體廠，全球資料中心、手機與電腦產業都可能陷入供應危機。隨著AI投資帶動記憶體需求，晶片產能高度集中南韓，也讓區域衝突成為全球科技業難以迴避的風險。

記憶體成戰略弱點

根據《華盛頓郵報》27日報導，美國企業研究所資深研究員布魯門塔爾的評論指出，國際社會熟悉台灣先進晶片在全球供應鏈的重要性，卻較少注意南韓的高階記憶體，其實三星與SK海力士合計供應AI加速器所需高階記憶體的近三分之二，南韓平澤等大型晶片生產基地也處於北韓可能攻擊的範圍。

記憶體不只影響AI伺服器，還廣泛用於手機、電腦及各類電子設備，若戰火造成工廠停擺，其他國家難以立即填補缺口！先進晶圓廠需要數百億美元投資，從興建到穩定量產也可能耗費數年，評論引述的情境估算，韓半島戰爭第一年可能使全球經濟損失超過4兆美元，約相當於全球GDP的3.5%，其中涵蓋戰爭造成的廣泛經濟衝擊。

俄朝合作增添風險

布魯門塔爾認為，北韓與俄羅斯的軍事合作，以及美韓嚇阻訊號出現變化，都可能增加政局誤判風險，他指出，北韓曾派遣約1.4萬名軍人支援俄羅斯，俄方則據報提供防空與電子作戰相關技術；此外，美軍部分防空裝備調往中東、美韓軍演規模調整，也引發外界對東北亞防衛部署的討論。

除此之外，南韓經濟本身也高度仰賴晶片，根據《路透社》27日報導，南韓央行警告，若美國大型科技企業放緩AI基礎建設投資，明年南韓半導體出口可能比原先預測減少500億至1000億美元，經濟成長率可能因此降低約0.4個百分點。

一邊是AI投資熱潮支撐出口，另一邊則是軍事衝突可能癱瘓產能，南韓晶片產業同時承受市場與地緣政治風險，對全球科技業而言，供應鏈集中帶來效率，但同時也意味著一旦韓半島失去穩定，影響將不只在東北亞、而是全世界經濟體。

【更多精采內容，詳見

朝鮮半島 SK海力士 北韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南韓上季GDP增 3.4%優於預期！AI晶片熱潮推升出口、設備投資是主因

若AI支出放緩 韓央行示警晶片出口恐減千億美元

SK海力士財報超狂 上季獲利激增逾六倍攀新高 喊記憶體短缺至2030年

SK海力士Q3營業利益年增632% 連6季營收獲利創新高

相關新聞

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

時隔一個月，國票金控今日再度召開董事會對薪酬改革方案拍板定案，據本報掌握的董事會討論方案內容，國票金控的薪酬水準，不只是對標兆豐金而且還超過。其中，董事長的月薪上限定在43.8萬元，已超過兆豐金控的月薪33萬元的水準，另外加入每月津貼10萬元，合計53.8萬元。此一水準與原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調降。

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

中油Q4每月虧百億 董座證實加拿大也邀投資

經濟部提出中油及台電的增資及撥補追加預算，傳出在野黨傾向中油增資案全刪，原因除了質疑預算可能被中油拿去投資阿拉斯加天然氣之外，也認為有涉嫌偷渡明年度預算之疑。中油董事長方振仁表示，增資2338億元是為了增強國內天然氣建設韌性，而非投資阿拉斯加。

CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

中東戰爭…若油價、電價完全反映國際行情 經長：今年 CPI 一定超過3%

中東戰爭推升國際能源價格。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI「一定會超過3%」。他在備詢時坦言，價格上漲有僵固性，最後不要讓它上漲，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。