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台幣對美元出超卻貶值 楊金龍：是外資進出導致

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
跨黨立委就匯率、股市與通膨等議題詢問央行總裁楊金龍（講台上者）的看法與政策。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
跨黨立委就匯率、股市與通膨等議題詢問央行總裁楊金龍（講台上者）的看法與政策。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「今年台股表現好，但外資需要定期獲利了結，資金移出所以才會貶值！」央行總裁楊金龍28日被綠委吳秉叡詢問為何台幣仍貶值時如此回應；藍委賴士葆則擔心，近日外資大幅賣超台股2兆，其中恐有禿鷹，但楊金龍表示，目前資金仍符合市場常態。

與美國升息無關

央行總裁楊金龍28日率轄下官員前往立法院進行業務報告。民進黨立委吳秉叡詢問，以國際貿易理論來看，出超國家的貨幣應該會升值，貿易才會平衡，我國對美出超持續增加，去年已突破2千億，今年還可能更高，但為何台幣對美金近來卻相對弱勢？楊金龍表示，主要是因為外資在台獲利豐富。

「外資需要定期獲利了結，所以資金會大幅進出！」楊金龍表示，台股今年從27000多點一路升到49000多點，且大多是晶片與電子股受益，這也剛好是外資握有較多持股的標的。吳秉叡追問說，這是否與美國利率提高有關？楊金龍表示，美元利率向來都比台灣高，因為通膨比台灣嚴重，不是今年才這樣。

沒有「楊金龍防線」

國民黨立委賴士葆質疑，中央大學發布的民眾消費信心調查，在耐久財方面暴跌10.81點，包括房地產與汽機車，便當如今110元已經買不到太好了，大家都感覺物價在漲。楊金龍則回應說，剛剛賴提到的耐久財，佔通膨的權重僅1.627%，影響不大。賴士葆持續追問：「但現在通膨已經破2%了！」楊金龍回應說，2%是參考值。

「匯率有沒有『楊金龍防線』？」賴士葆詢問，央行都已經進場調節外匯市場，會不會擔心外資賣股造成的匯率波動？其中是否有禿鷹攻擊？楊金龍則澄清說，他從來沒有所謂的「防線」，但央行的外匯操作是採取「柳樹」理論，市場可以搖擺，若搖擺太大會進行適當調節，目前他認為市場沒有禿鷹。

應保有外匯存底

但賴士葆不滿指出，我國已被美國認定為「匯率操縱國」，楊金龍則說央行與美國財政部溝通相當良好；國民黨立委林德福則說，一些國家很希望台灣設立主權基金，但我國的外匯存底是很好的優勢，雖然總統賴清德曾說要設立主權基金，但也該保有政策的自主性，不要輕易挪用外匯存底。楊金龍僅回應，我國有設立主權基金的實力。

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