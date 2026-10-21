快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

審查NCC提名委員 立委關注網速、假訊息

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院21日審查NCC委員被提名人。左起行政院秘書長張惇涵與4位被提名人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院21日審查NCC委員被提名人。左起行政院秘書長張惇涵與4位被提名人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「5G網速常不如預期快，NCC未來應要求公布相關數據！」立法院21日審查NCC委員被提名人游家牧時，藍委羅廷瑋呼籲未來要公開網路、延遲率與連線穩定度等資訊；綠委李昆澤則希望NCC結合跨部會打造有效防衛深偽訊息的平台。學者游家牧回應，未來若上任會協助設立偵測平台。

5G應公開網速

立法院21日繼續審查NCC委員被提名人，其中，游家牧為陽交大電機系副教授，專長為AI安全、深偽技術、資安與資料隱私，為資訊專長的NCC委員被提名人。因此，國民黨立委羅廷瑋便詢問說，5G服務已經推出多年，但民眾最在意每個月繳電信費後，能否享有合理網路品質，有時即使手機顯示5G訊號，但實際網速不見得符合期待。

羅廷瑋詢問游家牧，NCC是否應進一步要求電信業者公開實際網速、延遲及連線穩定度等資訊，讓消費者能夠比較各家業者的實際服務品質？游家牧回應說，這是合理的方向。

另外，針對詐騙集團利用境外漫遊門號及新興通訊技術，增加身分查核與追查困難，NCC未來要如何加強監測？

游家牧則表示，若有大量申請、警示或被撤銷，會被標記成高風險身分，申請門號時會加強關注。

追溯新聞影片來源

民進黨立委李昆澤則問說，如今深偽技術快速普及，恐侵犯隱私權並產生嚴重社會風險，其中還有錯假訊息挑戰，但NCC單一部會難以因應，未來若上任要如何加強防治？

游家牧回應說，包括新聞媒體使用AI指引、追溯使用影片來源等。李昆澤進一步追問，要如何結合產學研能量，落實技術源頭的攔截與平台自律？

「會引入國際標準！」游家牧回應說，包括協助建立媒體偵測平台，若訊息已經散佈則會加強教育訓練，還有民眾的媒體識讀，以增強對假訊息的抵抗力。

【更多精采內容，詳見

假訊息 NCC 立委

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NCC副主委被提名人蕭蘋：假新聞為故意危害 應善盡查證

民進黨籍遭質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：不退黨、用行動證明中立

NCC主委被提名人 袁秀慧：不會退出民進黨

網址一樣也別點！新型「同形異字詐騙」恐盜帳密 資安專家教3招防範

相關新聞

松機改 AI 園區？劉世芳：科學園區從用地到水電最快也要20年

台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「那要到哪裡去？」她也指出，立法院才通過空勤總隊34.9億元修繕方案，如今突然提出遷移，「那現在到底要蓋還是不蓋？」強調必須審慎評估。

美光工會「未收到資方對案」明將罷工 勞動部願協助溝通

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。對於美光工會將於22日罷工一天，勞動部長洪申翰會前受訪表示，近期幾個勞資爭議案件，包括美光案，勞動部都有掌握勞雇雙方的動態，也願意跟桃市府、竹科管理局，一同協助勞雇雙方溝通。

同區買房換個生活圈房價差很大？ 北投價差逾9成

台北市房價高昂，即使是同樣的行政區，選擇不同生活圈，購屋門檻可能大不相同。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區單價最高與最低生活圈的價差，顯示價差幅度前五名依序為北投區、信義區、士林區、大安區及中正區，尤其北投價差幅度甚至逾9成。

台積電高雄建廠四死工安事故 洪申翰：從源頭加強風險管理

勞動部長洪申翰上午出席立院衛環委員會備詢，會前受訪針對台積電高雄廠重大工安事故及科技業職業安全問題表示，對於近期科技業發生的工安事件高度關注。科技業者在建廠過程中，確實可能因為工期緊迫，導致工安風險增加。後續將與國科會、國土署等相關目的事業主管機關合作，從源頭加強風險管理，不僅是後端的勞動檢查，更要在工程前端做好風險辨識與管理，並確保相關安全措施具體落實。一定會讓台積電高雄廠確保相關安全措施具體落實，復工日期不知道。

乖乖罷工贏在哪 「禁搭便車條款」為何是重要成果？

乖乖企業工會自10月2日起發動罷工，歷經5天、超過100小時抗爭，10月6日與三地集團達成調解。這起罷工不到5天就達成協議落幕，工會爭取到不錯補償方案，是近年罷工事件難得成功案例。從資方原本不搭理，到最後承諾2年後變動加碼補償條件，對勞工有哪些啟示？

台中房市「科技買盤」擴大 前三季八大上市櫃企業砸百億布局

台灣房屋根據公開資訊觀測站資料統計，除了美光中科后里園區先進封裝測試二廠日前啟用，台積電（2330）中科擴建二期新廠預計明年起陸續完工投產之外，今年前三季，已有八大科技廠投入逾130億元，在台中狂掃超過3萬坪產業用地，台中AI產業時代的發展愈來愈有看頭，「科技買盤」持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。