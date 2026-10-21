審查NCC提名委員 立委關注網速、假訊息

「5G網速常不如預期快，NCC未來應要求公布相關數據！」立法院21日審查NCC委員被提名人游家牧時，藍委羅廷瑋呼籲未來要公開網路、延遲率與連線穩定度等資訊；綠委李昆澤則希望NCC結合跨部會打造有效防衛深偽訊息的平台。學者游家牧回應，未來若上任會協助設立偵測平台。

5G應公開網速

立法院21日繼續審查NCC委員被提名人，其中，游家牧為陽交大電機系副教授，專長為AI安全、深偽技術、資安與資料隱私，為資訊專長的NCC委員被提名人。因此，國民黨立委羅廷瑋便詢問說，5G服務已經推出多年，但民眾最在意每個月繳電信費後，能否享有合理網路品質，有時即使手機顯示5G訊號，但實際網速不見得符合期待。

羅廷瑋詢問游家牧，NCC是否應進一步要求電信業者公開實際網速、延遲及連線穩定度等資訊，讓消費者能夠比較各家業者的實際服務品質？游家牧回應說，這是合理的方向。

另外，針對詐騙集團利用境外漫遊門號及新興通訊技術，增加身分查核與追查困難，NCC未來要如何加強監測？

游家牧則表示，若有大量申請、警示或被撤銷，會被標記成高風險身分，申請門號時會加強關注。

追溯新聞影片來源

民進黨立委李昆澤則問說，如今深偽技術快速普及，恐侵犯隱私權並產生嚴重社會風險，其中還有錯假訊息挑戰，但NCC單一部會難以因應，未來若上任要如何加強防治？

游家牧回應說，包括新聞媒體使用AI指引、追溯使用影片來源等。李昆澤進一步追問，要如何結合產學研能量，落實技術源頭的攔截與平台自律？

「會引入國際標準！」游家牧回應說，包括協助建立媒體偵測平台，若訊息已經散佈則會加強教育訓練，還有民眾的媒體識讀，以增強對假訊息的抵抗力。

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