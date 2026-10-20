科技監控有害隱私 研究：城市應有評估機制

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

城市導入新興科技要付出多少代價？美國智慧城市研究擔心，面對臉部辨識與自動駕駛等快速擴張的高科技，地方政府往往缺乏足夠的專業與資源來衡量公共價值。學者建議，城市在引進科技前應建立系統化的評估機制，在促進經濟與保障居民隱私、安全之間取得平衡。

公私利益衡量機制

《地球報》報導，隨著人工智慧與監控技術的普及，許多城市常面臨來自科技企業與警方的壓力，急於導入創新系統卻忽略了對社區價值的衝擊。對此，研究團隊提出「公共價值對應」(public value mapping) 方法，透過檢視城市的施政優先事項與居民核心需求，在網格圖中評估一項新技術對企業市場與公眾利益各自帶來的成敗影響。

以美國波特蘭為例，當地曾因人臉辨識技術存在種族與性別偏見的疑慮，加上聯邦測試顯示少數族裔面臨極高的誤判率，促使市議會於2020年全面禁止在公共場所使用臉部辨識。研究人員將此舉視為公眾利益的一大勝利，但也坦言這對相關市場造成顯著打擊，凸顯出城市在推動科技監管時面臨的兩難。

自動駕駛安全隱憂

《科技探索網》報導，相較於波特蘭對隱私的嚴格把關，亞利桑那州則採取較為開放的態度，允許企業在公路上測試自駕車以促進就業與經濟成長。然而，2018年在坦佩市發生全球首起自駕測試車撞死行人的事故，不僅重創公眾信任，也暴露出法規與安全標準未能同步跟上的漏洞。

目前，雖然各界對於車牌辨識與自動化監控等新興工具仍存有爭議，但學者強調，這套評估工具旨在爭議爆發前提供一個公共對話平台，協助地方政府在面對科技浪費或加劇交通擁堵等風險時，能夠做出更具前瞻性的抉擇。

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