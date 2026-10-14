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日本免戴VR裝置座椅 打造懸浮3D立體世界

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
日本九州大學研究團隊近期開發出一款創新的「VR座椅」，有望改善長時間使用VR所帶來的頸部負擔與暈眩問題。（Photo by Shogo Fukushima via Kyushu University）
日本九州大學研究團隊近期開發出一款創新的「VR座椅」，有望改善長時間使用VR所帶來的頸部負擔與暈眩問題。（Photo by Shogo Fukushima via Kyushu University）

日本九州大學研究團隊近期開發出一款創新的「VR座椅」，讓使用者不需將任何裝置綁在頭上，就能在眼前直接看見懸浮於半空中的3D立體虛擬世界。這項設計結合了投影室的舒適感與頭戴裝置的深度視覺，未來有望改善長時間使用VR所帶來的頸部負擔與暈眩問題。

微型鏡面反射成像

地球報》報導，現今的虛擬實境頭戴裝置雖然畫質日趨精進，但隨著光學鏡片與處理器放大，重量也隨之增加，長期配戴常造成使用者的頸部與頭部壓力。對此，九州大學副教授福島涉決定將光學元件與運算設備移出人體，直接設置在室內空間。

據報導，該設計的核心在於鋪滿微小鏡片的面板，當高亮度螢幕的光線穿過面板時，會在正前方交會並在空氣中形成立體影像，而由於雙眼能各自接收到略有差異的畫面，因此能呈現出具有深度的3D場景。

這項技術的靈感源自於一名學生的抱怨，由於長時間沈浸在虛擬世界中，甚至希望能戴著入睡。如今，使用者只要坐上特製座椅，轉動身體時座椅上的內建陀螺儀便會即時追蹤角度並切換畫面，省去了繁瑣的穿戴與調整步驟。

體驗舒適降低暈眩

New Atlas》指出，傳統環形投影室不需配戴裝備，但畫面深度受限於房間大小；頭戴裝置雖然深度足夠，卻必須承擔重量。相比之下，VR座椅成功兼顧了兩者的優點，不僅沒有頭部的壓迫感，未來更有潛力透過更自由的光學配置，降低視覺與平衡感不一致所引發的「VR暈眩症」。

目前，該系統仍處於早期原型階段，視野範圍與可攜性仍受到鏡片大小的限制。研究團隊正積極尋求產業合作夥伴，未來應用場景除了車內工作空間、遠端操控怪手與醫療復健外，甚至期望實現多人共享相同虛擬場景的互動體驗。

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