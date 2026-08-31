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用AI防AI詐騙 數發部邀各平台展現成果

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數發部31日邀請4大業者說明與政府合作打詐的成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數發部31日邀請4大業者說明與政府合作打詐的成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

Meta、谷歌、LINE與TikTok透過AI查證系統、畫圈搜尋、警示偽冒等AI功能，防堵AI詐騙數發部31日邀請4大業者說明AI打詐成果，部長林宜敬強調，數發部也會透過「網詐通報查詢網」，讓平台演算法更了解台灣的詐騙長什麼樣子，更能讓民眾減少接觸與加強辨識。

提供詐騙訊息範本

「數位平台遠比數發部還有錢！」數發部長林宜敬笑說，加上數位平台的後台可以看到許多連政府都看不到的資料，加上數發部之前透過「網詐通報查詢網」通報社群平台的資訊，經過平台AI訓練後，可讓平台的演算法知道「台灣的詐騙長什麼樣子？」進而更快下架詐騙訊息或帳號。

林宜敬表示，外界都是看到最外層的詐騙訊息，但平台可以發現很多詐騙帳號使用同樣的手機號碼與電子信箱，透過這些資訊可以讓平台下架詐騙訊息更有效率。

審核高風險廣告主

Meta代表在現場分享說，平台會針對高風險廣告主執行進階實質檢查，還有與MyGoPen與台灣數位安全協會推出「AI反詐騙即時查證系統」，Meta自113年3月至115年已移除1090萬則詐騙廣告。

Google運用AI主動偵測打擊詐騙犯罪組織，並提供由AI驅動的「畫圈搜尋（用手機直接搜尋可疑文字訊息與圖片等）」、偽裝電話偵測與自拍影片身分等防護功能供大眾使用，114年在全球已經攔截或移除超過83億則違規廣告、停權2490萬個違規帳戶。

偽冒公眾人物有警示

LINE則推出產業聯防與自動化下架機制加速處置，並推出「偽冒公眾人物」、「可疑連結」等警示功能，自113年11月至115年7月已經依法處理142006個涉詐帳號；TikTok則結合主動偵測與防護機制，輔以使用者檢舉、廣告投放規範與AI生成內容標籤，降低詐騙內容觸及，去年第4季到今年第1季已移除45063則詐騙廣告。

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數發部 詐騙 平台

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