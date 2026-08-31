AI攻擊威脅遽升 科技界聯合發動網路防禦

人工智慧讓網路攻擊變得無孔不入！近期，OpenAI、Google、Microsoft與Anthropic等逾百家科技巨頭發表聯合公開信，警告由AI驅動的網路攻擊將變得更加普遍且複雜。專家指出，關鍵基礎設施正面臨前所未有的資安風險，全球產官界應推動跨領域的網路防禦總動員。

資安防禦時機緊迫

《英國廣播公司》報導，這封由116家科技公司與資安機構共同簽署的公開信強調，現行資安防禦措施與關鍵基礎設施已無法應對日益成長的威脅。隨著AI模型功能迅速提升，駭客利用自動化工具發動入侵的門檻顯著降低，使惡意攻擊能以更低成本、更快速度鎖定各類數位漏洞。

聯合倡議發起方呼籲，AI開發者應主動提供模型資源、資金與技術支援，協助基層醫療與公共事業單位升級資安架構，並透過聯防機制共享即時情資，以確保整體數位供應鏈的安全。

公私合作強化聯防

《德國之聲》報導，這項行動不僅是單一企業的資安警告，更是業界首次將AI資安視為全球共同責任的集體宣言。如今，全球資安巨頭和金融機構皆加入響應，要求企業領導層將資安列為最高優先事項，並修補過時系統與權限過大的安全漏洞。

儘管許多民間團體與學者質疑開發商是在藉此行銷自家的防禦型AI工具，但越來越多的產官界共識認為，唯有跨國政府與科技巨頭緊密合作，將「防禦型 AI」部署至防守資源不足的關鍵單位，才能有效遏止潛在的全球性威脅。

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