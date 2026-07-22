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預言下半年通膨 專家：仍須看戰事走向

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中經院的座談會上，學者示警下半年通膨風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
中經院的座談會上，學者示警下半年通膨風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

通膨是否會延續，要看美伊戰爭結果！」中經院院長連賢明22日在記者會表示，油價近來在80到90美元波動，若戰爭持續到年底，通膨壓力就會較大；學者朱琇妍則提醒，短期內外資在台股的進出會使台幣貶值，須注意輸入性通膨；學者儲蓉則呼籲政府注意非科技業的發展。

AI需求放緩非消失

政大財政系教授朱琇妍表示，若預期美國聯準會將升息時，短期外資會流出台股，除了造成股票波動以外，台灣央行若沒有同步升息，台美利差會擴大，新台幣面臨貶值壓力，導致進口原料與能源成本上升，發生輸入性通膨。她說，AI雖扮演台灣經濟的主要火車頭，但相關從業人員僅7.7%，需要留意。

台灣票券獨董儲蓉認為，下半年AI需求會稍微減緩，因為基期已高，但仍處於高檔，且相關需求還在，屬於「增速放緩」非「需求逆轉」。她也指出，最近兩個月的CPI都已突破2%，6月更高達2.6%，政府對通膨要更重視，不過製造業與服務業的採購經理人指數（PMI）差距有縮小，顯示產業發展分化趨勢有稍微減緩。

應助弱勢產業成長

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，各界對於通膨的預測大多在2%左右，主計總處目前預計是1.93%，但其實實質薪資的調幅才是關鍵，我國從106年至今除了112年以外，實質薪資都有增加，未來要關注最低工資調幅：另外，其實非電子產業的前兩季出口也成長5.3%與9.4%，台積電資本支出也有帶動在地供應鏈。

「希望台灣經濟可以從K型變成『ㄥ型經濟』！」儲蓉指出，台灣今年成長率有高機率在9.64%以上，但台灣目前經濟有K型趨勢，其實這些高成長的產業可以讓民間自主發展，但政府要全力協助下面的產業，照護弱勢、提升技能、創造就業、強化社會安全，以消除剝奪感。

油價因素不穩度高

綜合以上學者或專家都提及通膨問題，因此有記者提問，下半年的通膨會是短期影響，還是長期性的結構因素？連賢明回應說，還是要看中東戰爭影響，若戰事會像之前一樣和緩的話，油價就跌破80元，但若戰事如最近又加劇，油價每桶突破90美元，且持續到年底的話，各國都會面臨通膨壓力，進而影響央行升降息決策。

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