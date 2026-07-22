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中經院：成長率估10.35% 油價恐讓通膨2.02%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中經院22日發布全年經濟預測可達10.35%，但通膨也面臨升溫趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
中經院22日發布全年經濟預測可達10.35%，但通膨也面臨升溫趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「今年經濟成長率有望破10.35%，但要注意通膨風險！」中經院22日公布2026年台灣經濟成長率預測，主因是前兩季出口旺盛（14.55%與10.96%）。但因為能源價格走升、天候因素與薪資成長推升服務類消費者物價指數（CPI）上漲，因此全年CPI年增率會到2.02%。

出口成長預測樂觀

中經院指出，受惠於AI需求穩健成長，相關投資與商品出口為我國經濟成長增添動能，加上企業獲利豐厚、股價指數飆升，財富效果與證交稅挹注消費支出，台灣經濟穩健成長，預估2026年全年成長10.35%。比起中研院為10.16%、台經院預告10%以上、台綜院 9.33%、行政院主計總處 9.64%都還要高。

中經院院長連賢明解釋，由於前兩季的出口成長暢旺，分別有14.55%、10.96%，第三與第四季則預測為10.63%、6.04%，因此經濟預測比起其他機構還要樂觀。中經院表示，2026年成長模式呈現「內外皆熱」的趨勢，內需貢獻4.73%、國外淨需求貢獻5.62%；民間消費因為實質薪資成長、失業率下降與股價走升，年增率約4.2%，比上半年多2.84%。

油價上漲導致通膨

由於科技產業持續擴張資本支出（AI、HPC與半導體先進製程），加上傳統產業導入自動化、數位轉型，還有電網強化與電力基礎設施升級推升相關投資，預估2026年國內固定資本形成年增率為6.47%；雖然中東戰事讓荷姆茲海峽遭到封鎖，影響貨物貿易與運輸，但AI產業發展蓬勃，相關硬體需求高，讓各機構都上修貿易展望。

不過中東衝突反覆使得全球能源與大宗物資價格上漲，2026年生產者物價指數（PPI）年增率將從-1.78%上升到9.89%，而2026年國內消費者物價指數（CPI），因為能源價格走升、天候因素與薪資成長推升服務類CPI上漲，預估全年CPI為2.02%，比起2025年的1.66%上升0.36%。

升降息影響成長

展望下半年，中經院指出，中東戰事反覆依舊是經濟的不確定性，若衝突持續勢必推動能源與運輸成本，帶動全球通膨回升，對主要經濟體之貨幣政策造成壓力，全球經濟陷入低成長、高通膨的停滯性通膨的風險增加：另外，美國、歐洲、日本等主要經濟體的貨幣政策也會影響發展，包括升息對抗通膨或降息刺激景氣。

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中經院 通膨 出口

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