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輔導中小企業減萬噸碳 每年可省18萬電費

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部中小企業署7日公布輔導企業減碳成效。（中央社示意圖）
經濟部中小企業署7日公布輔導企業減碳成效。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

政府輔導5百家中小企業減碳，每年可省18萬電費！經濟部中小企業署7日公布輔導企業減碳成效，已輔導逾40個產業聚落，帶動逾500家企業節能，平均每家企業藉節能可省電費18萬元，開發節電潛力2206萬度，落實減碳10300噸。

AI與低碳材料節電

記者會現場展示淨零轉型成果，包括「低碳『鞋』奏曲，永續步履產業聚落」，呈現台中、台南鞋機聚落導入AI應用與低碳材料，節電超過110萬度，並帶動4800萬元永續商機；「『貓』起來減碳綠色水產與機能寵糧聚落」，分享高雄、屏東水產加工聚落導入循環經濟善用副產物及節能設備，創造8千萬元投資，同時減碳近2千噸CO2e。

中企署指出，面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、品牌商減碳要求，以及上市櫃企業接軌永續的趨勢，中小微企業往往受限於技術、人力與資金資源，難以獨力完成轉型；透過聚落輔導整合企業、技術服務及輔導資源，促進合作交流及成功經驗擴散，可有效降低轉型門檻與試誤成本，帶動中小微企業群體協力轉型。

輔導轉型、申請認證

「面對中國建材低價競爭，以ISO14064碳盤查認證的綠色建材打出商機！」高全存企業董事長簡天保則表示，公司生產高階門窗的鐵件，建材不只隔音、節能、杜絕紫外線，還能保溫隔熱，讓金屬不再是滾燙建材，還可與鋁門窗業者合作申請建材節能認證，將建材廢料100%回收變成再生鋁。

水產公會秘書長吳姿蓉則表示，年初非洲豬瘟事件後，防檢署規定廚餘禁養豬，讓水產加工後占30%至70%下腳料去處成難題，最終透過「全魚利用」的方式，將副產品轉型成「毛小孩」需要的魚罐頭，形成循環經濟。同時政府也協助導入變頻設備、智慧電表以降低電費支出。

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中小企業 淨零 減碳

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