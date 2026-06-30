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AI剽竊音樂家創作 美資料庫可監測保護版權

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
近年來，科技公司在未經授權下剽竊眾多音樂人作品，並用以訓練AI模型而侵犯版權。（Photo by Thanos Pal on Unsplash under C.C License）
近年來，科技公司在未經授權下剽竊眾多音樂人作品，並用以訓練AI模型而侵犯版權。（Photo by Thanos Pal on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

AI大量侵害音樂著作權！隨著人工智慧技術更成熟，科技公司在未經授權下剽竊眾多音樂人作品，並用以訓練AI模型而侵犯版權。對此，美國開發一款音樂創作監測工具，有助創作人確認作品是否被用於非法AI模型訓練。

AI侵犯音樂家版權

衛報》報導，人工智慧技術近年來在未經授權的情況下，擅自擷取包含Kylie Minogue與Nick Cave等澳洲知名音樂人的作品，並用以訓練AI模型。許多創作者對此深感憤怒，認為這種非法行為不僅侵犯版權，更讓他們長年累積的努力變得毫無價值。

音樂界領袖與藝術家共同抨擊這類行為缺乏人性，以及剝奪原創者談判公平報酬的權利。雖然科技公司試圖推動法律豁免權，但澳洲政府目前傾向保護創作者，反對讓AI公司免費使用文化資產，凸顯了藝術原創性與自動化生成技術之間的緊張關係。

音樂創作監測工具

音樂科技》報導，面對AI與著作權的爭議，大西洋月刊開發一款音樂創作搜尋工具，讓音樂人能確認自己的作品是否被用於訓練人工智慧模型。研究人員發現，在包含數百萬首歌曲的資料庫中，涵蓋了知名巨星到獨立歌手的音檔，甚至連Google等科技巨頭都曾引用過這些資源。

儘管開發商宣稱使用的素材是公開取得，但實際過程往往涉及規避平台的營收機制，進而違反了服務條款。如今，使用者可以透過這款監測工具，親自查詢音樂、書籍等各類媒體資料，在未經許可的情況下是否被納入AI模型訓練。

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人工智慧 憤怒 Google

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