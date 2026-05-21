五大行庫放款利率2.206% 新青安占比微升

五大行庫因減少政府借款，平均利率從2.105%上升到2.206%！央行官員指出，因為政府低利貸款減少1500億，所以平均利率上升。其中購屋貸款從590億下降到533億，新青安在其中雖也從251億下降到229億，但整體占比從42.48%上升到42.91%。

央行經研處副處長葉盛21日表示，五大行庫（台銀、合庫、一銀、華銀與土銀）4月放款8846億，比起3月的1.2兆減少3300億，主因是週轉金貸款減少3307億，其中政府的低利貸款減少1500億左右，導致剩下來的貸款利息較高，平均利率因此上升。

外界關注購屋貸款，葉盛表示，購物貸款從590億減少到533億，主要受到六都建物買賣量減少14.21%影響，雖然央行在3月有稍微鬆綁信用管制，但目前仍希望房市軟著陸，不希望造成房市過多變動，因此購屋貸款減少。

另外，新青安房貸政策將結束，葉盛指出，新青安貸款的數量從3月的251億減少到229億，但因為減少幅度小於購屋貸款，因此佔比還是上升，但總體還是下降的。

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