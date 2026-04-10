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00929把台積電買進來了！大改版發威YTD衝破10%…股添樂：躋身今年高股息前段班

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
00929受惠於擴增成分股與提高換股頻率的大改版，年化配息率直逼8%且績效衝破10%。圖／聯合報系資料照片
00929受惠於擴增成分股與提高換股頻率的大改版，年化配息率直逼8%且績效衝破10%。圖／聯合報系資料照片

復華台灣科技優息（00929）這次配息每單位配0.13，年化近8%，其實算是非常高了，而且是連續6次調升。

為什麼能越配越多？別忽略目前台股殖利率是處在「2%」邊緣。

最主要原因還是去年底它經過「大改」

1.把40檔成分股提高到50檔

2.擴大選股範圍涵蓋綠能、生技、數位雲端

3.每年換股從1次改為2次

這3個更動影響有多大？除了持股更分散之外，也讓它能擴大選股池，甚至選到挑到台積電。更重要的是，換股頻率的提高使它降低出現「高檔納入、低檔殺出」的窘境。

所以我在年初就說它「不一樣了」。今年以來，它的績效開始進入高股息ETF前段班，YTD跑出10%以上，這也是配息能夠加碼的原因。

當然，不少人會拿高股息ETF跟主動ETF比較，尤其後者今年績效是真的狂，這也是高股息ETF受益人不斷減少的原因之一。

不過我認為，兩者畢竟是完全不同的商品。主動型本身就是為了獲取超額報酬，求的是「爆發性」；高股息是為了配息穩定，求的是「穩定性」

而高股息ETF和主動型ETF，其實也不是「非A則B」的對立關係。一個生金流降波動，一個拼績效，其實是可以同時並存的。

像我曾經有個好感對象很會社交，另一個好感對象很會打理內務...

結果你知道的，最後兩個都跑掉了。

還是投資比較簡單。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 台積電

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