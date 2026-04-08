加入CPTPP無動靜 藍委盼經貿辦常態化

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「經貿辦不該再以任務編組，應常態化以強化經貿談判能量！」藍委呂玉玲8日質詢時詢問加入CPTPP進度，並質疑已經5年了都還沒有加入，但經貿辦資深談判代表徐崇欽回應說都有在努力，讓呂玉玲不滿表示：「相關說詞已經聽了很多次」，她呼籲經貿辦應儘速研議升格，有正式編制才能強化經貿談判能量。

5年仍無法加入

立法院經濟委員會8日邀經濟部長龔明鑫等官員報告「台美關稅協定（ART）中關於『擴大採購及購買』（原油、天然氣、發電設備等）項目之評估、規劃及涉及之問題與工作，並就台灣中油股份有限公司之增資案」，不過因為之前傳出已逝的經貿辦副談判代表顏慧欣在辭職信中指出，政府加入CPTPP態度消極，因此許多立委也藉此詢問經貿辦相關議題。

國民黨立委呂玉玲質疑，我國自2021年9月遞交CPTPP入會申請，至今已經5年，而CPTPP有所謂的「奧克蘭3原則」，包括所有會員國同意、高貿易標準與具備良好的履行義務，政府已經開放萊豬、萊牛，還有日本核食，且今年CPTPP輪值主席國輪到越南，而越南與中國關係匪淺，政府要如何爭取更多會員國支持我國加入？

每年答案都重複

經貿辦資深談判代表徐崇欽回應說，會全面盤點與檢討，加入CPTPP需要所有會員國共識，但我國也積極強化與個別會員國的經貿關係等，另外越南的部分也會透過台商協助努力。但他話都沒有講完就被呂玉玲打斷說，每年都是這樣的答案。但徐崇欽也說，台灣國際處境艱難，我們不能放棄。

「我們編了那麼多預算遊說會員國！」呂玉玲表示，經貿辦從2007年成立，到2016年歸行政院編制，但單位都屬於任務型編組，顏慧欣的辭職信對於政府加入CPTPP與經貿辦的組織規模都有不少批評，能否儘速爭取常態化？徐崇欽回應說，要成為常態單位有很多考量，過去也跟顏慧欣討論過，不是沒有試圖推進。

行政院長卓榮泰針對我國加入CPTPP曾說要重新盤點與檢討，因此國民黨立委鄭正鈐質詢時詢問有進度了嗎？但徐崇欽也僅重複說，相關工作正在進行中。

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