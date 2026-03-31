超佛價格搶市！華碩推兩萬以內價位新款電競OLED螢幕

華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國31日在台灣市場一口氣推出三款Strix OLED系列電競螢幕搶市，華碩表示，新品承襲ROG OLED多項核心設計，搭載客製化散熱結構與ASUS OLED Care Pro防護機制，可於使用者離開時自動降低亮度，減少烙印風險，再加上不到兩萬的超佛價格，將徹底顛覆消費者「OLED就是貴」的刻板印象。

全新ROG Strix OLED XG27AQDMGR、XG27ACDMS及XG27AQDMES，最高支援280Hz更新率、0.03ms GTG反應時間；搭配Extreme Low Motion Blur (ELMB)與OLED Anti-Flicker技術，將大幅提升動態清晰度和觀看穩定性；同時，還具備畫面比例切換功能，各種使用情境都能輕鬆滿足。

此外，三款螢幕除了內建動態暗場增益、動態十字準星等功能，以強化遊戲辨識與瞄準輔助，玩家亦可透過ASUS DisplayWidget Center的直覺介面，快速調整、設定或管理顯示配置，且所有產品出廠前皆已完成校色及提供三年保固，使用更安心有保障！

根據TrendForce調查，2025年全球OLED監視器出貨量達273.5萬台，年增率高達92%。亮眼表現主要受惠於品牌端第4季祭出強力促銷，及27吋240Hz QHD機型憑藉極高性價比大幅推升出貨，加上280Hz新品問世為市場注入新動能。

其中，華碩自2025年第3季超越Samsung奪下季度冠軍後，穩定保持領先優勢。旗下品牌ROG、ProArt、Zenscreen系列在高階玩家、專業創作者和行動辦公市場極具競爭力，成功將品牌影響力轉化為實質出貨動能，全年以21.6%的市占率確立市場領導地位。

展望2026年，研調看好，隨著品牌加強推陳出新、行銷策略持續發酵，可望創造全年出貨量51%的年成長。