葡萄王12月合併營收創歷史新高

圖／葡萄王生技 提供 分享 facebook

葡萄王12月營收9.9億創歷史新高，在IFRS15的會計原則下，合併營收與葡眾單月營收皆創下歷史新高，葡萄王自有品牌12月較去年同期成長26%，大陸市場也逐漸回溫。

子公司葡眾年終會員衝聘活動，結合持續成長的會員人數，12月單月營收8.5億較去年同期成長9.5%。2019年陸續上市的蘆薈膠「蘆露」、「康爾喜(N)」及寵物保健品「奇芮」，皆有亮麗的銷售表現。2020年，葡眾將持續發表多項新品，包含血糖控制及攝護腺保健商品、口腔系列商品(益生菌牙膏及口腔噴劑)。不斷創新精進，期為葡眾紮根，穩坐台灣本土第一大直銷寶座。

母公司台灣葡萄王，在海外代工及營收表現皆有所斬獲。海外代工部份，近期密切與日本前3大保健公司API株式會社洽談合作模式。日本API公司，創立於1907，至今已有超過百年歷史，公司以醫療品、保健食品銷售與代工為主要業務，其中嚴格的品質管理加上標榜日本品質系統(Made in Japan system)標準，使得企業營業額超過350億日元。希望透過雙方在製造端、原料素材及客戶層的優勢，結合為中、日、台三地戰略夥伴，搭配葡萄王在業界專業的研發技術，共同開發新市場。另外，在營收表現部份，台灣葡萄王維持穩定成長力道，單月YOY 成長26%，全年累積較去年上升33%。其中自有品牌立大功，12月「雙12」及年終慶促銷活動，搭配品牌50年週年慶50倍奉還活動，帶動整體營收創新高。2020年，主力產品康貝特及靈芝、樟芝王將啟用新代言人，更有兩項益菌及纖體類明星產品將推出升級版，樂觀可期。

上海葡萄王2019年營收雖下滑3成，但隨著大陸市場需求明確，成為增加新客戶的動力，1月份訂單產能滿載狀態，生產線在農曆年前皆以雙班制的方式調度，預計在今年3月份後營收可望漸漸回溫，2020年將提供客戶多樣化的新品，以期快速恢復營業動能。

葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，提供優質、健康的產品，與大家一起邁向新里程，璀璨下一個精彩50!!。