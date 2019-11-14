出國旅遊省起來「全球外幣通」幫您聰明用

2019-11-14 00:00 聯合線上／ 林宜珊



年底旅遊旺季將至，出國旅遊前「兌換外幣」是必要的行前準備，但對平日忙碌的上班族及精打細算的小資族而言，要請幾個小時的假，特地跑一趟銀行趕三點半前買外幣已經夠不便，還得隨時緊盯匯率走勢，心情猶如搭上雲霄飛車般忽上忽下，更令人吃驚的是，臨櫃換匯價格並非優惠，還會被銀行多收一筆手續費，實在不划算。

魔鬼藏在細節裡 「臨櫃換匯」耗時又不划算目前兌換外幣管道有臨櫃、線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶，其中以「臨櫃換匯」可能最耗時又不划算，且民眾換取外幣現鈔時，銀行皆是以匯率較差的「現金賣出價」計算，不僅如此，多數銀行還會收取約100元左右的手續費，但優點則是有小面額可供換取，鈔票面額相對彈性。

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免跑銀行、省時 快速完成換匯滑世代來臨，愈來愈多人選擇使用行動銀行App聰明換外幣，尤其外匯市場變化快速，平時滑手機看到低點可先轉換存在外幣帳戶中，分批買也能降低風險，相當適合繁忙的上班族，無論何時、何地，不受限時間空間，就算人在國外也能輕鬆轉換。

想來一趟說走就走的旅行 來不及換外幣？廉價航空興起，出國門檻大幅降低，海外旅遊說走就走，要是出發前來不及換外幣，抑或是人到國外才發現外幣換不夠該怎辦？

其實，只要旅客手上的金融卡備有國外提款功能，都能在當地ATM提領該國貨幣，解決急需現金的燃眉之急。

金融卡海外提領現鈔風潮正夯，其中，花旗銀行的「花旗全球外幣通」花旗晶片金融卡的新功能，持卡人能在海外提領包括美元、人民幣、日圓、英鎊、加幣、港元、澳幣、瑞士法郎、紐幣、瑞典幣、歐元、新元、南非幣及泰銖等14種貨幣，直接從持卡人的綜合貨幣存款帳戶同幣別的餘額扣款，透過花旗ATM，花旗智富管理、財富管理或私人財富管理客戶，既能事先結匯避開不可測的匯率波動，也省去出國前到銀行櫃檯買外幣現鈔的手續費，解決民眾在準備外幣現鈔的不便，花旗智富管理、財富管理及私人財富管理客戶還可享海外提款免手續費的優匯。

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倘若出國計畫早已敲定，建議旅客提前關注外幣匯率，分批轉換存進外幣帳戶，分攤轉換的成本、匯差，無論出國時外匯怎麼漲，都不影響旅行好心情；人在國外時才發現錢換不夠也毋須擔心，隨即開啟「花旗行動生活家」APP用「外匯交易eFX」買入需要的外幣後，就能直接用晶片金融卡刷卡付款或提款，緊急救援零時差。

黑色星期五狂潮來襲 「花旗全球外幣通」狂省一波全球消費者引頸期盼的黑色星期五將至，「花旗全球外幣通」成了不少人省錢小撇步，若是在美國網站購物，能以外幣綜合存款帳戶裡的美金支付；日本網站以日圓支付、英國網站以英鎊支付等，標示多少金額就扣多少金額，不須再額外加上1.5%的國外刷卡手續費，積少成多省下來的錢可以買更多心動清單。

不怕麻煩 懶人教學開通「花旗全球外幣通」用戶在花旗(台灣)銀行開戶時，可一次開立臺幣活存與綜合貨幣帳戶，並申請花旗晶片金融卡。取得花旗晶片金融卡後，即可註冊網銀，下載「花旗行動生活家APP」啟動全球外幣通服務，開通步驟相當簡易。

首先，登入該APP後，點擊“啟用晶片金融卡與其他服務”，接著開啟“花旗全球外幣通跨國提款功能”與“花旗全球外幣通刷卡消費功能”，即完成開通步驟。只要透過花旗行動家App，即可輕鬆開啟這項功能，再省一筆，搭配花旗行動生活家的線上外匯交易平台，即換即用，使用外幣交易就像當地人般簡單方便。

限時加碼活動 滿額回饋NT$5,500回饋花旗客戶的支持，花旗銀行推出限時優惠，只要用戶在12月31日前，透過網銀、行動生活家「外匯交易eFX」平台辦理以美金與紐幣、澳幣、加幣、歐元、英鎊、 瑞士法郎、瑞典克朗、日圓、新幣、泰銖及港幣間轉換，或留單到價成交，單筆美金30元以上累計金額每達美金55,000元(含)，即享回饋金新台幣5,500元。

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