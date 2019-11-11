葡萄王集團營運穩健 10月MOM成長近17%

2019-11-11 14:15 文／ 葡萄王生技 提供



上海葡萄王，雖仍受中國市場環境考驗而影響集團營收，但10月整體營收已較9月成長近17%，顯示中國市場景氣漸恢復動能。三大事業體，台灣葡萄王單月MOM成長近39%；子公司葡眾在寵物保健品「奇芮」加持下MOM成長15%；上海葡萄王接單趨穩，加上11月中國「雙11」購物節，可望挹注Q4營收並為明年的營運加溫。

圖／葡萄王生技 提供 分享 facebook

子公司台灣本土第一大直銷品牌葡眾，在去年高基期狀況下，10月份仍維持近6%的YOY成長動能。原有產品持續穩健，新產品陸續上市，搭配年底的會員衝聘高峰，營收值得期待。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣葡萄王10月營收優於預期 YOY成長51%，1~10月累積營收較去年提升33%。自有品牌10月份一系列週年慶促銷，機能飲品搭配7-11廣告口卡，明星商品接續企業活動氣勢，推出登錄發票參加抽獎，總獎金高達70萬元等活動，虛實整合行銷策略，帶動整體業績成長。接下來搶搭「雙11」購物節，相關節慶企劃活動開跑，營收表現後勢可期。海外代工部份，來自中國、香港、新加坡、馬來西亞等地新客戶陸續下單，穩定的接單率，充足的產能，可大幅提升OEM／ODM實力。

上海葡萄王單月人民幣YOY雖為負成長，但MOM上升近15%。10月回升的接單率，搭配「雙11」促銷活動，客戶翻單動能漸強，11、12月MOM營收成長樂觀可見，值得期待。產品部份，上海葡萄王上市的「法緹複合益生菌粉固體飲料」，近日榮獲2019年紐倫堡發明展1銅牌及1特別獎的殊榮。本次獲獎作品，含有可應用於降低體脂肪及體重健康管理的全新菌株GKM3專利菌株，此菌株具有能改善相關代謝問題，以及增加油脂排出等功效，更為發明獎常勝軍，至今已累計5金4特別獎。後續除了作為大眾生活化的體重管理、改善代謝疾病症狀的使用，也可進一步作為臨床醫療的應用。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。