葡萄王集團營運穩健 10月MOM成長近17%
上海葡萄王，雖仍受中國市場環境考驗而影響集團營收，但10月整體營收已較9月成長近17%，顯示中國市場景氣漸恢復動能。三大事業體，台灣葡萄王單月MOM成長近39%；子公司葡眾在寵物保健品「奇芮」加持下MOM成長15%；上海葡萄王接單趨穩，加上11月中國「雙11」購物節，可望挹注Q4營收並為明年的營運加溫。
子公司台灣本土第一大直銷品牌葡眾，在去年高基期狀況下，10月份仍維持近6%的YOY成長動能。原有產品持續穩健，新產品陸續上市，搭配年底的會員衝聘高峰，營收值得期待。
台灣葡萄王10月營收優於預期 YOY成長51%，1~10月累積營收較去年提升33%。自有品牌10月份一系列週年慶促銷，機能飲品搭配7-11廣告口卡，明星商品接續企業活動氣勢，推出登錄發票參加抽獎，總獎金高達70萬元等活動，虛實整合行銷策略，帶動整體業績成長。接下來搶搭「雙11」購物節，相關節慶企劃活動開跑，營收表現後勢可期。海外代工部份，來自中國、香港、新加坡、馬來西亞等地新客戶陸續下單，穩定的接單率，充足的產能，可大幅提升OEM／ODM實力。
上海葡萄王單月人民幣YOY雖為負成長，但MOM上升近15%。10月回升的接單率，搭配「雙11」促銷活動，客戶翻單動能漸強，11、12月MOM營收成長樂觀可見，值得期待。產品部份，上海葡萄王上市的「法緹複合益生菌粉固體飲料」，近日榮獲2019年紐倫堡發明展1銅牌及1特別獎的殊榮。本次獲獎作品，含有可應用於降低體脂肪及體重健康管理的全新菌株GKM3專利菌株，此菌株具有能改善相關代謝問題，以及增加油脂排出等功效，更為發明獎常勝軍，至今已累計5金4特別獎。後續除了作為大眾生活化的體重管理、改善代謝疾病症狀的使用，也可進一步作為臨床醫療的應用。
健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。
留言