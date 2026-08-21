來台24年從通譯到社工 泰籍陳菈雯跨語言走進台灣社福現場

「我很喜歡這份助人的工作！」來台多年的泰籍新住民陳菈雯，過去擔任通譯，協助泰國姊妹翻譯、處理生活及福利問題，近年進修社工專業並取得資格，今年正式投入社工領域。她表示，過去做的是「助人的工作」，如今服務對象從新住民擴及台灣民眾，對她而言，幫助人的初衷始終沒有改變。

40多歲的陳菈雯來台已24年，當年參加通譯人才培訓並取得認證，開啟通譯工作，另取得泰語母語師資資格，曾到國小教導泰語。她表示，許多新住民剛到台灣，除了學習中文，也要適應台灣生活、法律及民俗，辦理證件時更常不了解流程，因此她會協助翻譯、說明，讓新住民了解可運用的福利與資源。

近年陳菈雯就讀社工系並取得社工資格，今年投入社工工作，目前主要關懷獨居長輩等領域，讓她印象深刻。她說，有些長輩生活相當清苦，需要有人關心與協助，也讓她想起遠在泰國的長輩，更希望透過自己的力量陪伴需要幫助的人。

陳菈雯說，雖然才剛加入社工行列，但過去協助新住民時，也曾遇到泰國姊妹半夜傳訊息說「不舒服」或遇到問題緊急求助，只要對方有需要，她就願意陪伴、協助，希望也能幫助更多需要的姊妹。

台灣愛的萌芽福利協會執行長江婉柔表示，協會社工團隊多元，除了台灣社工，也有越南、泰國籍社工及3名具原住民族身分的台灣社工，男女皆有，服務範圍涵蓋全新竹縣，最遠到尖石鄉西堡，主要服務家暴婦女、身心障礙者及獨居長輩。

江婉柔表示，透過多元人才招募，除了補足社工人力，也能發揮不同語言及文化背景的優勢，深入陪伴更多有需要的民眾。

40多歲的陳菈雯（左一）來台已24年，當年參加通譯人才培訓並取得認證，開啟通譯工作，另取得泰語母語師資資格，曾到國小教導泰語。圖／陳菈雯提供

陳菈雯取得社工資格後投入社福工作，訪視獨居長輩，陪伴關懷生活需求。記者郭政芬／攝影