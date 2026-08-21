快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

來台24年從通譯到社工 泰籍陳菈雯跨語言走進台灣社福現場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳菈雯就讀社工系並取得社工資格，今年投入社工工作，目前主要關懷獨居長輩等領域，讓她印象深刻。圖／協會提供
陳菈雯就讀社工系並取得社工資格，今年投入社工工作，目前主要關懷獨居長輩等領域，讓她印象深刻。圖／協會提供

「我很喜歡這份助人的工作！」來台多年的泰籍新住民陳菈雯，過去擔任通譯，協助泰國姊妹翻譯、處理生活及福利問題，近年進修社工專業並取得資格，今年正式投入社工領域。她表示，過去做的是「助人的工作」，如今服務對象從新住民擴及台灣民眾，對她而言，幫助人的初衷始終沒有改變。

40多歲的陳菈雯來台已24年，當年參加通譯人才培訓並取得認證，開啟通譯工作，另取得泰語母語師資資格，曾到國小教導泰語。她表示，許多新住民剛到台灣，除了學習中文，也要適應台灣生活、法律及民俗，辦理證件時更常不了解流程，因此她會協助翻譯、說明，讓新住民了解可運用的福利與資源。

近年陳菈雯就讀社工系並取得社工資格，今年投入社工工作，目前主要關懷獨居長輩等領域，讓她印象深刻。她說，有些長輩生活相當清苦，需要有人關心與協助，也讓她想起遠在泰國的長輩，更希望透過自己的力量陪伴需要幫助的人。

陳菈雯說，雖然才剛加入社工行列，但過去協助新住民時，也曾遇到泰國姊妹半夜傳訊息說「不舒服」或遇到問題緊急求助，只要對方有需要，她就願意陪伴、協助，希望也能幫助更多需要的姊妹。

台灣愛的萌芽福利協會執行長江婉柔表示，協會社工團隊多元，除了台灣社工，也有越南、泰國籍社工及3名具原住民族身分的台灣社工，男女皆有，服務範圍涵蓋全新竹縣，最遠到尖石鄉西堡，主要服務家暴婦女、身心障礙者及獨居長輩。

江婉柔表示，透過多元人才招募，除了補足社工人力，也能發揮不同語言及文化背景的優勢，深入陪伴更多有需要的民眾。

40多歲的陳菈雯（左一）來台已24年，當年參加通譯人才培訓並取得認證，開啟通譯工作，另取得泰語母語師資資格，曾到國小教導泰語。圖／陳菈雯提供
40多歲的陳菈雯（左一）來台已24年，當年參加通譯人才培訓並取得認證，開啟通譯工作，另取得泰語母語師資資格，曾到國小教導泰語。圖／陳菈雯提供

陳菈雯取得社工資格後投入<a href='/search/tagging/2/社福' rel='社福' data-rel='/2/238118' class='tag'><strong>社福</strong></a>工作，訪視獨居長輩，陪伴關懷生活需求。記者郭政芬／攝影
陳菈雯取得社工資格後投入社福工作，訪視獨居長輩，陪伴關懷生活需求。記者郭政芬／攝影

來台多年的泰籍新住民陳菈雯，過去擔任通譯，協助泰國姊妹翻譯、處理生活及福利問題，近年進修社工專業並取得資格，今年正式投入社工領域。記者郭政芬／攝影
來台多年的泰籍新住民陳菈雯，過去擔任通譯，協助泰國姊妹翻譯、處理生活及福利問題，近年進修社工專業並取得資格，今年正式投入社工領域。記者郭政芬／攝影

社工 社福

延伸閱讀

從越南偏鄉到台灣原鄉 至善基金會陪伴30年促生命改變

台灣學生選擇政大東南亞語文學系 不只學語言

新住民子女擺脫標籤 在政大重新認識語言與身分

47名印度學子獲獎學金赴台 盼提升華語文實力

相關新聞

開學前就能搭車了…北市這處不再是「捷運孤島」居民心聲曝光了

台北市長蔣萬安昨證實，歷經10年的捷運信義線東延段於8月30日通車。當地里民引頸期盼，「日期從3月、6月到8月，現在真的能夠通車都很期待、很高興。」不用再到象山站搭車。

新竹縣宣布新生兒寶寶禮擴大回溯 今年首季出生嬰兒也能補領

為表達對新生兒家庭的誠摯祝福與關懷，新竹縣政府自今年4月1日起開辦發放「新生兒寶寶禮」，推出後深獲新手爸媽一致好評與熱烈回響。為兼顧政策公平性並回應廣大縣民與民意代表之期盼，縣府民政處今宣布擴大回溯發放對象，凡於今年1月1日至3月31日期間，於新竹縣轄內各戶政事務所辦理出生登記的新生兒，即日起至今年12月31日止，均可前往原辦理登記戶所補領寶寶禮一份。

屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

北捷祭優惠 信義東延段8月30日通車

交通部已核准捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站營運，台北市長蔣萬安昨天宣布，信義東延段八月卅日正式通車。北捷也祭出優惠，通車到九月廿八日止為期一個月，行經象山站至廣慈／奉天宮站不計票價，還有機會抽倫敦、東京雙人來回機票等。

耗資15.2億 台中足球園區排水出包

耗資十五點二億元的台中國際足球運動休閒園區預計八月底竣工，但近日降雨後，人工草皮球場出現填充層軟木粒上浮、外溢等問題，引發市議員質疑工程品質與能否如期完工。市府則回應，待內外排水系統接通後積水將大幅改善，並已將排水列為驗收重點。

整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。