不只軍工院士遭除名 余茂春：陸頂尖科學家也接連離奇死亡

美伊開戰約兩周後，中國多名軍工領域院士先後遭除名。美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，中國一些關鍵科研領域的頂尖科學家近期也接連離奇死亡。

余茂春31日在社交平台分享他發表於30日華盛頓時報的文章「How U.S. military dominance unravels China’s war machine」中文版。

余茂春指出，自1月初美國在委內瑞拉幾近完美的軍事行動後，大量解放軍高級將領就被「消失」，包括最高層級的指揮人物，而出席重大政治會議的軍隊領袖人數也大幅減少。3月初大陸全國兩會期間，26名上將中僅6人能公開現身，顯示出軍隊內部極其嚴重的動盪。

余茂春表示，清洗還蔓延至中國武器研發體系的科研與工業核心。自1月美國在委內瑞拉行動以來，與航空母艦建造、先進戰機設計、雷達系統、防空飛彈及戰略武器等重大項目相關的關鍵人物，紛紛從公眾視野中消失或被剝奪地位。

其中包括殲-10與殲-20等先進戰機的主要設計師楊偉，解放軍首席雷達與反隱身專家吳曼青，防空飛彈領域高級專家魏毅寅，以及先進核武器設計的重要人物趙憲庚。這些人都是中國國防創新體系中的關鍵人物。類似情況還有數十起。

余茂春認為，這些突如其來的「消失」並非孤立事件，而更像是對中國軍事現代化技術領導層的一次系統性拆解。

與此同時，中國國防工業領域也出現了高調的司法案件。上周三，原中國航空工業集團董事長譚瑞松因腐敗與瀆職被判處死刑。該集團是中國大多數作戰飛機的主要生產者。余茂春說，這一案件凸顯了政治與經濟刺激下的雙軌體制如何扭曲武器研發過程，削弱其效率與可靠性。

據央視新聞報導，3月25日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松因貪汙、受賄、內幕交易、洩漏內幕信息、內幕交易等罪，遭判執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

除此之外，余茂春指出，中國一些關鍵科研領域的頂尖科學家近期也接連離奇死亡。在高超音速武器與先進空氣動力學等中國新一代武器的核心領域，仍在工作旺盛年紀的科學家近期突然去世。其中包括中國兩位最重要的高超音速武器研究專家——68歲的方岱寧和57歲的嚴紅。

上海澎湃新聞上周四曾報導，西北工業大學動力與能源學院3月26日發布的訃告稱，「中國航空發動機領域著名專家、西北工業大學動力與能源學院教授、博士生導師嚴紅女士，因病醫治無效，不幸於2026年3月24日17時19分在江蘇省人民醫院逝世，享年57歲。」

目前尚無方岱寧離世的相關報導，但網上有消息稱，某出版社官方網站已發布一則英文訃聞稱，「方岱寧教授不幸辭世」。方岱寧據傳已於今年2月27日「因病去世」，但官方迄今並未發布消息。

余茂春說，兩人死亡原因的不透明，引發外界猜測，也凸顯出中國國防科研體系中高度封閉且高壓的環境。而這些發展共同指向一個更深層的問題：中共體制無法公開承認失敗。

他表示，當缺陷暴露——尤其是在與美國軍力對比的壓力下——其反應不是制度改革，而是將責任歸咎於個人。這就形成了一個以政治清洗取代技術改革的循環。

余茂春認為，這樣的後果極為深遠。通過清除經驗豐富的軍事領袖和武器科學家，體系自身的學習與改進能力將被嚴重削弱。同時，恐懼氛圍壓制了真實報告與批判性分析，反而強化了最初導致失敗的誇大與低效的現象，使創新變得更危險，因為講真話反而比犯錯更具風險。