如何促消費？陸學者：很多改革要推進 不是穩增長就可

大陸「供強需弱」的經濟格局一直受到關注，而經濟學者指出，支持消費增長最終就是兩件事情，收入與信心，這意味著大陸其實有很多的改革需要一步一步推進，「不只是說經濟增長保持穩定就可以」。

北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平31日出席大陸記協新聞茶座，針對經濟形勢作分析。

黃益平指出，從政策的重點來說，最主要的是三個方面的政策任務，第一個就是擴大內需，尤其是擴大消費需求。第二個是發展新質生產力，一些新興的產業快速的成長。第三個就是大陸經濟確實也面臨一些風險因素，像房地產、地方債，化解風險仍然是大陸今年比較重要的政策任務之一。

總體上，他表示大陸宏觀經濟過去幾年來有個特徵，即是「供強需弱」，供給比較強，需求相對比較弱，這反映到大陸國內的市場上，「就是一些產能有的時候存在消化的困難」，所以價格相對比較疲軟，「如果這樣的現象持續下去，對經濟的長期發展是不利的」，因為價格若持續往下走，對消費者來說最容易出現延遲消費，對於生產者來說會擠壓它的利潤空間，就可能不願意擴大生產，對於投資來說也是一樣的，所以價格疲軟，尤其是價格的負增長，對經濟傷害是非常大的。

他表示，從根本上來說，支持消費增長最終就是兩件事情，第一就是收入，有錢能消費，第二就是信心，有錢敢消費。這就意味著大陸其實有很多的改革需要一步一步推進，不只是說經濟增長保持穩定就可以。大陸消費占基地的比例最低點十幾年前已經過去了，再平衡已經在發生，但是我們現在還不夠，還得繼續往上走

在外媒詢問黃益平，預計未來五年大陸消費率佔比將會達到多少時，他則回應說，自己沒做過研究，但總消費，即包括家庭居民和政府的消費占GDP的比例，世界平均大概是75%左右，中國大陸現在的比例大概略低於60%。日本大概花了40年的時間，從1970年到2010年達成。

他希望大陸現在採取積極的措施，可能會更快一些，但更快一些就基本的點就是起碼在未來五年、「十五五」規劃期間，消費的增長是要超過GDP的增長，「但是能增長幾個點我不知道」，他說自己希望是能每年漲一個百分點，也就是到2030年的時候，消費佔GDP比例可以到62%、 63%，但他重申，自己沒有做過具體的預測。

至於台灣媒體提問大陸年輕人大學畢業不太好找工作，他說，過去幾年一些科技行業、金融機構甚至是房地產，本來可能都會雇很多剛畢業的大學生，現在受到一定的影響，在這種情況下，將來怎麼讓消費真正的能提升起來。

他指出首先第一條是要儘量完善勞動者的各種社會保障，比如說失業救濟，醫療保險，養老保險等等，一旦工作失去或者出現調整，你仍然能有基本的生活保障。與此同時，如果經濟增長是持續強勁的，那大多數人對自己的職業會比較有信心，就敢花錢，另外一方面，大陸政府曾經提出來「三次分配」，也值得注意。

此外他也強調，想持續依靠外部的需求來拉動中國大陸經濟增長，大概難度是變得越來越大，從世界各國來看，作為大國經濟最終主要的需求可能還是要內需。